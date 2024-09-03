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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會公告「謝國樑罷免案」投票日期時間　5罷免理由、4答辯曝光

▲基隆市長謝國樑出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑成案，中選會今(3日)公告相關資訊，投票日期為113年10月13日星期日、投票時間為上午8時至下午4時、投票地點基隆市各投票所。中選會也列出，罷免方5大罷免理由、謝國樑4點答辯。

中選會今公告，台灣省基隆市第19屆市長謝國樑罷免案之投票日期、投票起止時間、罷免理由書、答辯書、罷免活動期間之起止日期及每日罷免活動之起止時間等事項。依據公職人員選舉罷免法第40條第1項第2款、第2項、第85條及同法施行細則第24條第2項。

針對投票資訊，中選會表示，投票日期為中華民國113年10月13日星期日、投票時間為上午8時至下午4時、投票地點基隆市各投票所。

針對罷免理由書，中選會指出，提議人之領銜人戴璟安先生提出罷免基隆市市長謝國樑一案，茲依照公職人員選舉罷免法第 76 條之規定，列舉罷免理由5點。

第一，謝國樑市長違背誠信原則，選前多次於公開場合發表自身政見，當選後不但不落實，還不斷偷換概念。例如，青年公益電動機車方案、染疫慰問金、基隆捷運。

第二，謝國樑市長身為法學碩士卻知法犯法，不顧台灣為一民主法治社會。例如，深夜強闖基隆東岸商場、政治介入校園，二信中學師生共同助選。

第三，市政僅憑謝國樑市長個人之意，未經過審慎規劃，只對基隆帶來傷害。例如，超跑嘉年華、國門摩天輪、中小聯運游泳賽事取消甲乙組、垃圾飛灰運去高雄，每年成本增加三億元、文化中心草皮、欲撤銷觀光行銷處，改為兒童及少年事務處。

第四，謝國樑市長市政滿意度調查全國吊車尾，卻完全不見改進。根據天下雜誌《2023 永續幸福城市》統計結果顯示，基隆市的縣市競爭力為非六都組最後一名。

第五，謝國樑市長身為民選地方首長卻忽視民意，不願與市民溝通。所有不同意見的市民卻都被視為「側翼」、「網軍」、「機器人」，基隆市府完全沒有意願與市民做溝通，難道市府以為罷免是一天就發起的嗎？不論是基隆市政信箱，還是社群媒體底下的留言，基隆市民都試過了，只可惜謝國樑市長終究要等走到罷免這一步，才對外回應市長會回歸市政，而不是提出改善方案，且市長本身的職責難道不是市政嗎？

罷免方認為，本次的罷免行動是一個又一個對於執政者的不滿累積起來，而這些市民卻要在表達想法時遭到抹黑、攻擊，期待未來每一位台灣公民都能夠更珍惜手中得來不易的選票；面對憲法明定賦予人民的罷免權，也不會在理由充分的前提下，遭到對手質疑正當性，更不再有人扭曲這樣的一項基本權利，號稱要「反制罷免」；更期待話語權不再只掌握在有黨籍的政治人物，而是每一位在乎這個社會的市民。

針對答辯書，中選會指出，被罷免人基隆市第19屆市長謝國樑提出為戴璟安提出罷免本人第19 屆基隆市長職務一案，茲依據公職人員選舉罷免法第 84 條之規定，提出以下4點答辯。

第一，堅持守護東岸商場產權。司法訴訟與行政審議已獲四連勝。大日公司提起民事訴訟「敗訴」、NET提出民事與行政假處分皆「敗訴」、向財政部申訴也遭駁回。

第二，加速汰換老舊大型公車，響應「2030 公車電動化」目標。

第三，一步一腳印逐步推動落實「亞洲最有愛城市」。上任以後，秉持「以人為本」的理念，從市民需求出發，多面向提升與改善市民的生活環境及品質，例如，.推出「乾淨家園」與「寧靜街坊」專案、推動「行人友善」政策、實施「騎樓整平」計畫、兌現「公益青年電動機車方案」政見、一區一室內兒童樂園、建置線上健康照護平台、打造北台灣音樂城市、重視城市美學、重新展現城市風貌等。

第四，提升罷免案投票率才是真正體現民主的價值。謝國樑認為，既然要辦罷免投票，就應該要比照辦理選舉時那樣，廣為向民眾宣導罷免的法規與權力行使方式，以及罷免所產生的法律效果，讓民眾在資訊充足且認知正確的狀態下踴躍投票，一票一票地展現真實的民意，這才是成熟的民主社會應有的態度與做法。

謝國樑呼籲，每位信仰民主價值的市民朋友，不論是要投下「同意罷免」，或是「不同意罷免」，都要出來投票！「提升投票率」才是真正地民意展現！每個人的意向都應該在投票結果上表達，才是真正體現民主的價值！千萬不要讓少數民意，決定了這場罷免的結果。

最後，中選會也公告，罷免活動期間之起止日期為中華民國113 年10月3日至10 月12日。每日罷免活動之起止時間為上午7時至下午10時。

▼中選會公告「基隆市長謝國樑罷免案」投票資訊。（圖／中央選舉委員會提供，點圖放大）

▲▼中選會公告「基隆市長謝國樑罷免案」投票資訊。（圖／中央選舉委員會提供）

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