快訊／確定羈押2個月！沈慶京+吳順民+彭振聲　抗告全遭駁回

▲京華城案弊案中涉嫌行賄，沈慶京確定先羈押2個月。（圖／記者黃克翔攝）



記者吳銘峯／台北報導

威京集團主席沈慶京，因在京華城弊案中涉嫌行賄，遭檢方查獲後聲請羈押禁見獲准。沈慶京提出抗告，還在抗告提出後，因身體因素緊急戒護送醫。案經高等法院審理後，高院6日裁定駁回抗告。另外市議員應曉薇助理吳順民和前副市長彭振聲的羈押抗告案，高院也都駁回。

現年77歲的沈慶京，1998年時動工蓋造京華城百貨，2001年百貨公司完工，並獲得多項建築大賞，風光一時。但隨著大環境的改變，京華城在2019年熄燈改建，也因此爆發出京華城容積率相關弊案。

其中沈慶京涉案部分，檢方認為他為了京華城容積率的事情，長期行賄應曉薇，金額高達4740萬元；而應曉薇也針對京華城容積率問題，不斷向台北市政府陳情、施壓，雙方間有貪污行收賄的對價關係，沈慶京行賄嫌疑重大。此外檢方也認為他在搜索當天，廉政官找上門時，試圖離家，被廉政官在安全門堵個正著，確有逃亡之虞。並且本案中仍有共犯證人的證詞尚未釐清，有勾串之虞。從而，檢方向法院聲請羈押禁見沈慶京獲准。

至於應曉薇的助理吳順民，在本案中有雙重身分，他在京華城陳情案中以應曉薇團隊的顧問或助理身分發言，藉此對都發局官員施壓；此外吳順民也是威京集團子公司兆欣公司的顧問，還領有薪水。因此檢方認為他與應曉薇之間具有犯意聯絡、行為分擔，二人間為貪污收賄罪的共犯關係。

此外檢方更發現，發動搜索當天，因媒體做出報導，沈慶京、應曉薇都已經知道可能會遭約談搜索，當時沈慶京竟馬上打電話給吳順民，雙方通話時間不短。但當檢方帶回沈、吳2人時，2人異口同聲，否認相識、通話，因此檢方認為2人間有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

沈、吳2人在羈押多日後，委請律師提出抗告。主要的理由均為年邁或身體因素，保證絕不潛逃，請求改以交保。但高等法院審理後，均裁定駁回，2人確定要羈押2個月。

▲台北市議員應曉薇助理吳順民（中），抗告案也遭駁回。（圖／記者劉昌松攝）



至於彭振聲，因為在京華城弊案爆發時，擔任台北市都市計畫委員會主席，並為京華城專案管理人，在本案中擔任重要角色。檢廉上月30日搜索約談他後，檢方認為他涉犯《貪污治罪條例》「圖利罪」、犯罪嫌疑重大，還有勾串共犯、證人之虞，聲請羈押獲准。

彭振聲不服，比照柯文哲先前無保請回的辯詞，以自己「不懂都市計畫與容積率相關法令」為由，提出抗告。但因為彭振聲是土木工程專業，這個抗告理由曝光後引發譁然，高院審理後，當然不採信這說詞，駁回彭振聲抗告。

彭振聲在此次羈押期間多次出怪招，先前檢方聲押後，彭振聲在閱卷時數度嘔吐、喘氣，最後送醫治療，原因是「低血鈉」。他在被羈押後，委託律師提出抗告時，第一時間竟忘記在抗告書上簽名蓋章，所以高院並未立即做出裁定，而是到看守所請他補簽名蓋章後，補正程序瑕疵，才做出駁回的裁定。

▼台北市前副市長彭振聲遭羈押後，提出抗告也遭駁回。（圖／記者李毓康攝）