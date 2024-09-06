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社會 社會焦點 保障人權

快訊／警官遭爆當AV男優！考上書記官又涉勾結詐團　遭羈押禁見

游立綸。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲游姓警官遭爆料兼差當「AV男優」，事件曝光後請辭，考上書記官，不料又捲入勾結詐團事件。（資料圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

台北市警中山分局建國派出所警員駱勁達涉嫌配合不法集團，洩漏個資協助製作假的獨居亡者遺囑，再由名律師蔡鴻燊造假公證，詐騙多名亡者遺留的房產與存款約上億元。檢警深入調查發現，新北地院游姓書記官也牽涉其中，而游男先前被爆出，在任警務員期間兼差當AV男優，稍早法院裁定游男羈押禁見。

游男2021年間遭網友爆料，時任警專中隊長的他兼差AV男優，警專為此展開調查，比對相關特徵有部分吻合，但由於成人影片中男主角均打馬賽克，沒有直接證據可以證明他就是該名AV男優，但游男仍被調離教育單位，改為內勤工作。

游男在校內調查中堅決否認有拍攝成人影片，經歷此事件過後他自覺受辱，自認無法續任隊職官工作及面對學生，決定請辭，之後他成功考上書記官，在新北地方法院家事法庭任職。

不料，檢警調查詐團案件時卻發現游男牽涉其中，游男任書記官期間涉嫌勾結詐騙集團，利用職務之便查詢民眾出入境資料牟利，5日將游男帶回，並搜索新北地方法院。檢方複訊後認定，游男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，稍早北院裁定他與另名黃姓共犯收押禁見。

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