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獨／性感舞蹈老師撞臉楊謹華　激似度99％...真實年齡超驚人

記者黃宥寧／台北報導

根本雙胞胎！在教室的鏡子前，舞蹈老師沂婷以優雅舞姿指導著學生，仔細一看，會驚訝地發現她竟與知名女星楊謹華「撞臉」，其精緻瓜子臉加上深邃雙眼，以及纖細修長的身材，讓人彷彿瞬間穿越到螢幕前，更令人驚嘆的是，沂婷不僅是1位擁有20歲女兒的母親，且年近50歲，她也親自分享凍齡撇步。

▲▼ 明星臉楊瑾華 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲身材苗條、擁有標緻瓜子臉的舞蹈老師沂婷，酷似女星楊謹華。（圖／記者黃宥寧攝）

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百變戲劇女星楊謹華最新力作台劇《今夜一起為愛鼓掌》，化身大尺度「性治療師」引起熱烈討論，在舞蹈界則出現了一位與楊謹華宛如雙胞胎般的舞蹈老師，令人驚訝的是，她雖比楊謹華年長4歲，但歲月彷彿沒在2人臉上留下痕跡。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲女星楊謹華在台劇《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師。（圖／壹壹影業提供）

這位「撞臉明星」的舞蹈老師沂婷，確實在演藝圈中闖蕩過一段時間。她在18歲時出道，曾拍攝廣告和發行唱片，後來，將自己的專業技能轉向造型領域，曾為前總統馬英九進行化妝，平時除了從事造型工作，也在空閒時教授舞蹈，展現了她在多領域的才華。

▼沂婷帶領學生們跳著紅遍全球的「手指舞」。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

音樂一放，沂婷化身舞蹈老師，在教室裡帶領學生們跳韓國女團ILLIT的爆紅歌曲《Magnetic》她的指導充滿魅力，尤其是那充滿魔性的「手指舞」，在她優雅的引領下，學生們的動作變得協調而富有節奏感，每一個轉身和揮手都如同輕盈地描繪出音樂的節拍，使整個教室充滿了活力與熱情。

被問及長得像楊謹華時，沂婷笑著說：「有不少人這樣說過，還會開玩笑問是不是雙胞胎，這是一種肯定」。她接著表示，無論是舞蹈還是演戲，都需要不斷地練習和自我突破，雖然擁有吸引人的外貌是一種優勢，但舞蹈更是一門內外兼修的藝術，希望通過教學，幫助學生在舞蹈中培養自信，展現自我魅力。

▲▼ 。（圖／鄭小姐提供）

▲沂婷與女兒合照宛如同班同學，也展現了親密無間的母女關係。（圖／沂婷提供）

當記者問「女兒會不會覺得媽媽太美很有壓力」時，沂婷說：「其實女兒對我非常支持，她經常鼓勵我展現自己」對她來說，看到媽媽充滿自信並活出精彩，反而是一種激勵，而不是壓力。她也指出，每個女生都希望能夠保持青春和美麗，但真的不需要刻意追求這些外在標準，每個人都應以自己感覺最好的方式去生活，外界的看法雖然可以是一種激勵，但最重要的還是內在的感受。

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