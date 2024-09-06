警攔酒駕男！3正義哥擋車第一視角畫面曝　退休警：別在台中犯案

記者鄧木卿／台中報導

台中30歲員警黃文定昨（5）日騎車巡邏，要攔下酒駕的45歲鄭姓男子時，鄭男不僅撞倒警用機車還想逃逸，黃員朝車輪連開12槍，鄭嫌仍想加速駛離，還好被開車路過的3名見義勇為民眾前後包夾擋住去路，黃男噴灑辣椒水後順利壓制。協助警方逮人的英勇民眾中，55歲的蔣先生本身就是退休警員，他說，好久沒有感受到抓人犯的快感，還提醒壞人「別想在台中犯案」。

▲▼警方開12槍後再噴灑辣椒水制伏酒駕男。（圖／民眾提供，下同）

黃姓警員昨天下午5點多，騎機車巡邏到敦富路好市多賣場附近時，發現鄭嫌駕駛的自小客車左偏右移，懷疑酒駕，要攔下盤查，不料遭到衝撞，警用機車被撞倒地，黃員為了保護往來人車安全，朝車輪連開12槍，把一個彈匝都打光了，當時情勢緊迫，來不及換彈匝，此時，突然出現3輛車子，把鄭嫌的車包抄堵住。

此時，蔣姓民眾先把白色自小客打橫，阻斷鄭嫌逃跑路線，另一輛灰色福斯駕駛鄭先生，與白色大貨車朱姓駕駛合作，把後方車道整個封住，黃員立即持警棍敲破車窗，再噴灑辣椒水，最後把鄭嫌拉出駕駛座，壓制在地。全案依公共危險罪及妨害公務罪移送台中地檢署偵辦。

見義勇為的蔣先生說，7、8年前就從豐原分局神岡分駐所退休，昨天開車外出採購時，意外看見有酒駕男開車衝撞，一瞬間，昔日抓捕嫌犯的本能全都湧上來，「好久沒有體驗抓壞人的快感了」。

▲▼警方噴灑辣椒水，將鄭嫌拉出車外制伏。

鄭先生則說，當時只想到不能讓他跑掉，否則可能會撞上無辜路人，對於自己安危沒想那麼多，還好僅車子保險桿壞了，人沒事，現在回想，過程有如電影情節一般，覺得有些驚險。

▲退休員警蔣先生說，好久沒有體驗抓人犯的快感了。