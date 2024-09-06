誤信投資詐團被騙5千萬！陰險詐團「現金變黃金」　面交仍栽了

記者翁伊森、邱中岳／嘉義報導

有民眾在網路上誤信投資業務員，詐騙集團還要被害人到銀行換取等值的黃金進行面交，被害人陸續交付5千萬元後才發現被騙，嘉義縣刑大日前接獲報案，由被害人以加碼為由，約出面交車手，順勢逮捕車手以及在旁監督的監控手。

警方調查，嘉義縣有1名民眾，在日前誤信詐騙集團的投資話術，陸續交付現金5千萬元，其中有2500萬元是要被害人到銀行兌換等值的黃金，再透過面交車手出面交收。

▲有民眾誤信投資詐騙，被騙走5千萬報警，警方埋伏逮2人。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，民眾事後發現被騙，立刻通知警方協助，警方因此由被害人以加碼投資1千萬為由，通知車手出面取款，當場在旁埋伏，直接逮捕冒充「投資公司外派專員」的李姓車手，另外還有在旁監督的潘姓監控手。

警方當場查扣嫌犯用來喬裝身份的假證件、投資文件等證物，訊後依詐欺罪嫌送辦，相關犯嫌經複訊後向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

▲詐騙集團手法日新月異，還要被害人將現金換成黃金面交。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方特別呼籲，民眾若有投資需求，務必尋求正規管道，任何標榜「高獲利低風險」的投資話術必定有詐，不要輕易相信社交網路刊登的投資相關廣告資訊或加入投資群組，更不要安裝來源不明的投資操盤軟體APP。