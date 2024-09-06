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笨賊偷電纜被電死！陳屍「曼谷捷運天花板」5個月　腐爛流湯

▲▼偷電纜被電死！笨賊陳屍「曼谷捷運天花板」5個月無人知　腐爛流湯。（圖／翻攝自臉書）

▲警方獲報後到場處理遺體。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷空鐵BTS鐘那席站（Chong Nonsi）站內的一座天橋天花板的電力系統發生故障，技術人員前往調查時，還沒找到故障原因，就發現1具腐爛屍體。警方調查，男子身上帶有多個工具，頭戴裝有照明裝置的頭盔，初步判斷是在偷電纜時意外被電死，雖然屍體已經嚴重腐爛無法辨認身分，但初步判斷死亡時間約4至5個月。

根據Amarin TV報導，泰國曼谷空鐵BTS鐘那席站的電力維修人員5日爬上該站天橋的天花板，確認安裝在天花板內的控制面板和電路系統，以查詢電力故障原因。沒想到他爬進天花板內後，竟在檢查過程中發現1具已經嚴重腐爛的屍體，立即通報警方。

▲▼偷電纜被電死！笨賊陳屍「曼谷捷運天花板」5個月無人知　腐爛流湯。（圖／翻攝自 Amarin TV）

▲男子疑似是在偷電纜時被電死，陳屍5個月才被發現。（圖／翻攝自 Amarin TV）

根據警方調查，這名死者為男性，他頭戴裝有照明裝置的紅色安全帽，身穿T恤、短褲和運動鞋，身上還沾滿血跡。此外，警方也在屍體旁邊發現了1個裝有各種工具的袋子。而電力維修人員則是在電纜旁發現1把鉗子，因此警方判斷，該名男子應該是在試圖偷竊電纜時，觸電死亡。

由於男子身上並未攜帶任何可以證明身分的文件，加上屍體已經嚴重腐爛，警方目前仍無法確定死者身分，並將屍體交由法醫驗屍。雖然警方初步判斷男子是被電擊死亡，但是空鐵的維修人員尚未確定這次的電力故障是否與死者有關。

泰國孔敬府2023年也曾發生類似事件，當地一名男子被發現陳屍在一棟建築物下方的縫隙中，附近鄰居指出，當時該棟建築物已經散發惡臭一段時間，但沒人發現竟是因為有人陳屍於此。警方調查後懷疑，男子是試圖偷走大樓的電纜，並在過程中意外觸電身亡。

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