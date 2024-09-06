菲潛逃前市長押返馬尼拉　燦笑和高官合照比YA！網友罵爆

▲郭華萍3日在印尼落網，被押回菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓前華裔市長郭華萍（Alice Guo）遭通緝潛逃出境後，3日深夜在印尼落網，並於6日凌晨被押回馬尼拉準備受審。然而郭華萍人都還沒回國就引爆菲律賓許多網友不滿，因為菲國高官、調查人員與她合影，只見她對著鏡頭燦笑，開心比YA。批評人士認為，這是對菲律賓人民的嘲弄。

海峽時報等報導，郭華萍3日在印尼唐格朗（Tangerang）被逮捕之後，由菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）、警察總長馬爾比爾（Rommel Marbil）等人押送，搭乘菲律賓政府公務專機返回菲律賓，在6日凌晨1時許抵達馬尼拉。

▲郭華萍與菲律賓2名高官在印尼警察總部合影，燦笑比YA。（圖／翻攝自X）

然而在郭華萍回到馬尼拉數小時之前，菲律賓社交媒體就已經炸鍋，因為菲律賓內政部長阿巴洛斯等2名高官與郭華萍在印尼警察總部合照時，郭華萍對著鏡頭開心露出燦爛笑容，還兩手比YA。不只如此，當郭華萍5日搭車被送往印尼雅加達機場時，菲律賓調查人員也和她合照，郭華萍露出笑容，她還把一隻手搭在執法人員的肩上。而上述照片的郭華萍均未被上銬。

▲郭華萍被送往雅加達機場時，菲律賓調查人員與她合照，她不但露出笑容，還把手搭在執法人員肩上。（圖／翻攝自X）

菲律賓內政部長阿巴洛斯事後說明，當時合照只是為了證明已經抓到郭華萍，沒有注意到郭華萍比YA。不過批評人士認為，這是對菲律賓人民的嘲弄；歷史學家帕西翁（Kristoffer Pasion）在社群平台X發文稱，「郭華萍逃出國是他們的失敗那又怎樣。真是丟盡菲律賓人的臉」。部分網友還說，那些合照看起來就像是調查人員和郭華萍一起去旅行的照片。

郭華萍正面臨2份逮捕令，一份由菲律賓參議院在今年7月發布，理由是拒絕接受與犯罪相關的調查，另一份由地方法院以貪汙罪名在5日簽發。她透露，是因為遭到中國黑幫恐嚇面臨生命威脅才潛逃出境，在印尼微笑合影是因為待在菲律賓官員身邊感到安全。

郭華萍後來才被上銬，相關人員把她帶往警察總部，預料她將被移交給參議院，出席聽證會。

▼郭華萍6日抵達菲律賓馬尼拉，當局召開記者會。（圖／路透）