　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲潛逃前市長押返馬尼拉　燦笑和高官合照比YA！網友罵爆

▲▼ 菲律賓前華裔市長郭華萍（Alice Guo）在印尼落網，被遣返回菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）

▲郭華萍3日在印尼落網，被押回菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓前華裔市長郭華萍（Alice Guo）遭通緝潛逃出境後，3日深夜在印尼落網，並於6日凌晨被押回馬尼拉準備受審。然而郭華萍人都還沒回國就引爆菲律賓許多網友不滿，因為菲國高官、調查人員與她合影，只見她對著鏡頭燦笑，開心比YA。批評人士認為，這是對菲律賓人民的嘲弄。

海峽時報等報導，郭華萍3日在印尼唐格朗（Tangerang）被逮捕之後，由菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）、警察總長馬爾比爾（Rommel Marbil）等人押送，搭乘菲律賓政府公務專機返回菲律賓，在6日凌晨1時許抵達馬尼拉。

▲▼ 菲律賓前華裔市長郭華萍（Alice Guo）被押回菲律賓，菲律賓高官、執法人員合影，郭華萍燦笑比耶。（圖／翻攝自X）

▲郭華萍與菲律賓2名高官在印尼警察總部合影，燦笑比YA。（圖／翻攝自X）

然而在郭華萍回到馬尼拉數小時之前，菲律賓社交媒體就已經炸鍋，因為菲律賓內政部長阿巴洛斯等2名高官與郭華萍在印尼警察總部合照時，郭華萍對著鏡頭開心露出燦爛笑容，還兩手比YA。不只如此，當郭華萍5日搭車被送往印尼雅加達機場時，菲律賓調查人員也和她合照，郭華萍露出笑容，她還把一隻手搭在執法人員的肩上。而上述照片的郭華萍均未被上銬。

▲▼ 菲律賓前華裔市長郭華萍（Alice Guo）被押回菲律賓，菲律賓高官、執法人員合影，郭華萍燦笑比耶。（圖／翻攝自X）

▲郭華萍被送往雅加達機場時，菲律賓調查人員與她合照，她不但露出笑容，還把手搭在執法人員肩上。（圖／翻攝自X）

菲律賓內政部長阿巴洛斯事後說明，當時合照只是為了證明已經抓到郭華萍，沒有注意到郭華萍比YA。不過批評人士認為，這是對菲律賓人民的嘲弄；歷史學家帕西翁（Kristoffer Pasion）在社群平台X發文稱，「郭華萍逃出國是他們的失敗那又怎樣。真是丟盡菲律賓人的臉」。部分網友還說，那些合照看起來就像是調查人員和郭華萍一起去旅行的照片。

郭華萍正面臨2份逮捕令，一份由菲律賓參議院在今年7月發布，理由是拒絕接受與犯罪相關的調查，另一份由地方法院以貪汙罪名在5日簽發。她透露，是因為遭到中國黑幫恐嚇面臨生命威脅才潛逃出境，在印尼微笑合影是因為待在菲律賓官員身邊感到安全。

郭華萍後來才被上銬，相關人員把她帶往警察總部，預料她將被移交給參議院，出席聽證會。

▼郭華萍6日抵達菲律賓馬尼拉，當局召開記者會。（圖／路透）

▲▼ 菲律賓前華裔市長郭華萍（Alice Guo）被押回菲律賓馬尼拉。（圖／路透）

▲▼ 菲律賓前華裔市長郭華萍（Alice Guo）被押回菲律賓馬尼拉。（圖／路透）

ET快訊
快訊／汐止男社區大樓墜樓亡　家屬悲痛認屍
許光漢放假離營喊「謝謝關心」　盼低調度過這段時光
難得賭贏！王世堅高興不起來　「柯文哲的腐化是社會大損失」
民眾黨台中黨部臉書喊「出兵集結」！　遭截圖秒改文
快訊／許光漢結訓了！　步出成功嶺畫面曝
快訊／「我是成都人」遭炎上　林依晨回應了
小草喊要到AIT集結、交陳情書！　黃國昌回應了
撞死10歲小姊姊！肇事男5萬交保　阿公怒：沒到靈前捻香

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

精準預測9屆美國大選！　美專家：賀錦麗將入主白宮

加州女子監獄淪「獄警淫亂後宮」！　女囚肉身激戰換違禁品

貨車硬切翻覆！砸中旁邊轎車「像可樂罐1秒壓扁」　司機頭骨碎裂慘死

菲潛逃前市長押返馬尼拉　燦笑和高官合照比YA！網友罵爆

飛機廁所突冒「詭異粉色字跡」：機艙有炸彈！　美航緊急降落

黃仁勳蟬聯《時代雜誌》AI百大人物！　蘇姿丰、魏哲家也上榜

謎片情節！英男按摩師「消腫術」變調　趁機性侵10女客戶

韓第一夫人收7萬迪奧名牌包　檢召開調查審議委員會

烏克蘭戰後最大改組！國會表決委任9新部長　澤倫斯基前顧問接外長

送兒「AR-15步槍」當聖誕禮物！　美14歲槍手父被控14項重罪

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

精準預測9屆美國大選！　美專家：賀錦麗將入主白宮

加州女子監獄淪「獄警淫亂後宮」！　女囚肉身激戰換違禁品

貨車硬切翻覆！砸中旁邊轎車「像可樂罐1秒壓扁」　司機頭骨碎裂慘死

菲潛逃前市長押返馬尼拉　燦笑和高官合照比YA！網友罵爆

飛機廁所突冒「詭異粉色字跡」：機艙有炸彈！　美航緊急降落

黃仁勳蟬聯《時代雜誌》AI百大人物！　蘇姿丰、魏哲家也上榜

謎片情節！英男按摩師「消腫術」變調　趁機性侵10女客戶

韓第一夫人收7萬迪奧名牌包　檢召開調查審議委員會

烏克蘭戰後最大改組！國會表決委任9新部長　澤倫斯基前顧問接外長

送兒「AR-15步槍」當聖誕禮物！　美14歲槍手父被控14項重罪

快訊／汐止男社區墜樓搶命2小時亡　家屬悲痛認屍：與債務有關

民進黨稱「藍白聯合搞京華城案」　國民黨團轟：太離譜

139縣道「浪浪」突衝出！女師慘遭擊落骨折送醫　4狗肇事逃逸

台灣46%三明治族「生活超出負荷」　保誠人壽調查：壓力較去年增加

新北淡水聖賢祠福地增便民設施　殯葬處設金銀2爐助環保祭祖

子瑜SOLO新歌「連換8套服裝」激美！　韓網狂讚：原來音色這麼美

正要壞壞「男生超愛問1句」超解　網吵翻：代表不想長久

快訊／涉洩密給詐團！雞排妹律師遭聲押　法院裁定「羈押禁見」

4年盤點千萬檔案！屏東執行分署獲第金檔獎　全國唯一集滿3獎盃

快訊／12:54花蓮規模2.9地震「深度僅7公里」　最大震度3級

國際熱門新聞

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

柯文哲羈押禁見　外媒反應一次看

柯文哲接受日媒專訪　誓言繼續奮鬥

普丁表態：準備與烏克蘭和談

快訊／拜登次子杭特認「犯9項聯邦控罪」

國泰空巴A350「引擎起火」　歐盟要求檢查同型機

去年虧608億！越南缺電2度漲價　民怨欠繳2天就被斷電

馬克宏任命新總理巴尼耶　背景曝光

老婦花千萬存款住養老院　竟收驅逐通知

下藥性侵妻200次不夠　男找72人輪流上

日本癡漢偷拍1000女！　針孔偽裝成石頭

即／台男在越南遭「當街刺死」！

割包皮GG也切掉　美庸醫害死6命

帶200年名琴登機遭拒　正妹：被公開羞辱

更多熱門

相關新聞

摩羯變「超級颱風」　橫掃菲律賓奪15命

摩羯變「超級颱風」　橫掃菲律賓奪15命

摩羯颱風挾帶暴雨侵襲菲律賓，在當地釀成洪災、土石流、河水暴漲等災情，至今奪走至少15條人命，另有21人失蹤，另有15人受傷。菲律賓媒體形容，如今摩羯颱風已增強為「超級颱風」（super typhoon）。

即／台男在越南遭「當街刺死」！

即／台男在越南遭「當街刺死」！

菲華裔前市長印尼落網　最快今押回馬尼拉

菲華裔前市長印尼落網　最快今押回馬尼拉

小行星墜落台灣視角曝　菲目睹火球超震撼

小行星墜落台灣視角曝　菲目睹火球超震撼

前主管揪喝酒　女醒來全裸驚覺遭性侵

前主管揪喝酒　女醒來全裸驚覺遭性侵

關鍵字：

潛逃郭華萍菲律賓東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

劃一刀大腸會流出？過來人曝真相

柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來？

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　曾自稱四海幫大哥

看似天真「其實超有心機」星座

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面