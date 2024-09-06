陸女搭港鐵要去「台灣」　鄉音太重！站務員滿臉問號一番溝通才搞懂

▲一名大陸女子要搭乘港鐵去「台灣」，原來是鄉音太重鬧笑話。（示意圖／翻攝自臉書／MTR，下同）

文／香港01

出外旅遊，當地語言是一大障礙。有港男在網上表示，日前在港鐵柯士甸站聽到車站男職員與內地女子用普通話對答，男職員詢問對方目的地，內地女子表示要去「台灣」，男職員再問乘搭哪種交通工具，她回答是地鐵；男職員表示，「沒有『台灣』這個站。」雙方再三溝通，終於弄清楚女子原來是想去柴灣。

不少網友笑言，「可能都係聽錯，其實係去荃灣」、「應該係田灣」、「佢哋啲鄉音聽到我都搲晒頭（他們的鄉音聽到我都搖頭）」。

網友在「Threads」上發文表示，早前在港鐵柯士甸站增值期間，聽到車站男職員與內地女子的對話，他們全程用普通話交談，相信內地女正在購買單程車票。男職員詢問內地女要「去哪？」，內地女回答「台灣」；相信男職員感到愕然，離奇詢問「高鐵還是地鐵？」，內地女再答是後者。

職員只好解釋港鐵沒有台灣站，再三溝通才發現原來內地女是想去柴灣，由柯士甸站至柴灣站單程車票盛惠16元（港元，下同），男職員要求她付上車資。

貼文引起網友討論，「聽到台灣，個職員問高鐵或地鐵都笑啦，香港有咩高鐵去到台灣？」、「高鐵同地鐵都去唔到台灣喎」、「啲音好難得明」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】