　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女搭港鐵要去「台灣」　鄉音太重！站務員滿臉問號一番溝通才搞懂

▲▼香港地鐵,港鐵。（圖／翻攝自臉書／MTR）

▲一名大陸女子要搭乘港鐵去「台灣」，原來是鄉音太重鬧笑話。（示意圖／翻攝自臉書／MTR，下同）

文／香港01

出外旅遊，當地語言是一大障礙。有港男在網上表示，日前在港鐵柯士甸站聽到車站男職員與內地女子用普通話對答，男職員詢問對方目的地，內地女子表示要去「台灣」，男職員再問乘搭哪種交通工具，她回答是地鐵；男職員表示，「沒有『台灣』這個站。」雙方再三溝通，終於弄清楚女子原來是想去柴灣。

▲▼香港地鐵,港鐵。（圖／翻攝自臉書／MTR）

不少網友笑言，「可能都係聽錯，其實係去荃灣」、「應該係田灣」、「佢哋啲鄉音聽到我都搲晒頭（他們的鄉音聽到我都搖頭）」。

網友在「Threads」上發文表示，早前在港鐵柯士甸站增值期間，聽到車站男職員與內地女子的對話，他們全程用普通話交談，相信內地女正在購買單程車票。男職員詢問內地女要「去哪？」，內地女回答「台灣」；相信男職員感到愕然，離奇詢問「高鐵還是地鐵？」，內地女再答是後者。

職員只好解釋港鐵沒有台灣站，再三溝通才發現原來內地女是想去柴灣，由柯士甸站至柴灣站單程車票盛惠16元（港元，下同），男職員要求她付上車資。

貼文引起網友討論，「聽到台灣，個職員問高鐵或地鐵都笑啦，香港有咩高鐵去到台灣？」、「高鐵同地鐵都去唔到台灣喎」、「啲音好難得明」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

ET快訊
快訊／U23中華隊首戰　1比3不敵韓國隊
台中小草集結！　10多輛遊覽車將北上
65歲達標！柯文哲關押期間獲「每天2桶」熱水洗澡　還可分給室
快訊／網紅號召小草去土城　民眾黨回應了
今晚衝了！9萬網紅號召「土城看守所陪阿北」　小草到場曝現況
「被退出」超錯愕！　阿部瑪莉亞親發聲
船員→股市四大天王　前員工曝沈慶京：不折不扣的工作狂
財部再邀公股行庫董座開會　新青安依4原則貸放
近距離畫面曝！雲林台大女看護遭BMW甩尾撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「最強秋颱」摩羯登陸海南文昌　衛星雲圖一度呈「骷髏現形」狀

軍工業轉型投入民生家電產業　長虹冰箱壓縮機市佔率連11年全球第一

陸女搭港鐵要去「台灣」　鄉音太重！站務員滿臉問號一番溝通才搞懂

陸電商「官方嚴選」純棉棉被熱銷2百萬件　送驗一查「86％聚脂纖維」

陸月餅業寒冬！中秋業績雪崩　代工廠缺單曝做三休一　

摩羯最大風速已達「68公尺／秒」　陸預警：將以17級或以上強度登陸

陸男童開學進教室一看「班導是親姑姑」瞬間石化　複雜情緒全都錄

陸國足0比7慘敗日本　網開無雙「嘲諷技」...名宿心痛：想跳黃浦江

強颱摩羯颱風眼結構曝　港飛行服務隊近距離「追風」蒐集數據

中國給予非洲33國零關稅待遇　陸專家：縮小中非貿易順差不平衡狀態

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

陸「最強秋颱」摩羯登陸海南文昌　衛星雲圖一度呈「骷髏現形」狀

軍工業轉型投入民生家電產業　長虹冰箱壓縮機市佔率連11年全球第一

陸女搭港鐵要去「台灣」　鄉音太重！站務員滿臉問號一番溝通才搞懂

陸電商「官方嚴選」純棉棉被熱銷2百萬件　送驗一查「86％聚脂纖維」

陸月餅業寒冬！中秋業績雪崩　代工廠缺單曝做三休一　

摩羯最大風速已達「68公尺／秒」　陸預警：將以17級或以上強度登陸

陸男童開學進教室一看「班導是親姑姑」瞬間石化　複雜情緒全都錄

陸國足0比7慘敗日本　網開無雙「嘲諷技」...名宿心痛：想跳黃浦江

強颱摩羯颱風眼結構曝　港飛行服務隊近距離「追風」蒐集數據

中國給予非洲33國零關稅待遇　陸專家：縮小中非貿易順差不平衡狀態

獨／減脂換雙峰！4個月魔鬼減重甩30kg　黃小愛日吃2餐曝動機

誆有暖暖包、快篩劑騙382萬　奸商判9年4月...法官怒：像詐騙集團

貝克漢、李鍾碩雙男神帶貨BOSS西裝　文佳煐同款旅行箱優雅出遊

旭集確定進駐台南新光三越　饗賓：暫定明年第一季開幕

內用手沖咖啡無限暢飲！林口隱藏咖啡小館　氛圍寧靜還有免費Wi-Fi

快訊／U18中華隊迎戰日本198公分巨投　先發打線出爐

16歲少女壞壞前吸K他命！　跟63歲阿伯激戰到一半「抽搐暴斃」

省錢換機！舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

萌寵經濟崛起！　東森寵物種子教師樂載菁職業講座現身說法

快訊／張少豪帕運柔道首秀　8強不敵東奧銅牌落入敗部復活

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

大陸熱門新聞

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

試婚紗「染上狐臭味」遭店家索賠　準新娘氣炸：已做完腋下手術！

「男友喪母」爸媽不同意她嫁　理由：沒人看孩子

陸男童開學進教室一看「班導是親姑姑」瞬間石化 複雜情緒全都錄

賴清德「領土論」拒認九二共識　國台辦回應

陸國足0比7慘敗日本 網開無雙「嘲諷技」...名宿心痛：想跳黃浦江

金門解套！福建省力推「金廈同城圈」　

陸女搭港鐵要去「台灣」 鄉音太重！站務員滿臉問號一番溝通才搞懂

摩羯最大風速已達「68公尺／秒」 陸預警：將以17級或以上強度登陸

孫女被嚇哭！爺爺怒將狗摔死

陸月餅業寒冬！中秋業績雪崩 代工廠缺單曝做三休一　

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

友邦史瓦帝尼「唯一缺席」中非論壇　陸外交部回應

港實施預報航班乘客資料 可拒登機

更多熱門

相關新聞

摩羯強颱「風速飆每秒58公尺」　粉專：暫登今年風王

摩羯強颱「風速飆每秒58公尺」　粉專：暫登今年風王

「摩羯」颱風再度增強，超車凱米強颱紀錄，氣象粉專指出，「摩羯」近中心風速已達每秒58公尺，暫時成為今年度「風王」，預計今傍晚登陸海南島。

午後雷雨襲2地　下周雨區再擴大　

午後雷雨襲2地　下周雨區再擴大　

強颱摩羯颱風眼結構曝 港飛行服務隊近距離「追風」蒐集數據

強颱摩羯颱風眼結構曝 港飛行服務隊近距離「追風」蒐集數據

「貝碧佳」颱風可能生成　專家：下周一、二有機會

「貝碧佳」颱風可能生成　專家：下周一、二有機會

颱風外圍水氣擴散「午後轟大雷雨」　可能有熱帶擾動亂中秋

颱風外圍水氣擴散「午後轟大雷雨」　可能有熱帶擾動亂中秋

關鍵字：

鄉音港鐵女子台灣笑話內地香港

讀者迴響

熱門新聞

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

不知自己要離開KID傻眼能配合我都配合

許光漢結訓了　拎包步出成功嶺畫面曝

林依晨「成都人爭議」後首現身

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

打敗鼎泰豐！韓國旅遊書激推「台灣1餐館」

看似天真「其實超有心機」星座

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面