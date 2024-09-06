「貝碧佳」颱風可能生成！　專家：下周一、二有機會

▲下周可能又有颱風生成。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「摩羯」強颱暴風圈今(6日)起橫掃海南島、廣東、廣西，對台灣無影響，「麗琵」颱風將減弱為溫帶氣旋，不過下周又有熱帶系統發展，氣象專家賈新興表示，下周一到下周二菲律賓東南方外海有熱帶性低氣壓或第13號颱風「貝碧佳」發展趨勢。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書提醒，要觀察9日至10日，菲律賓東南方外海有熱帶性低氣壓或今年第13號颱風「貝碧佳」發展的趨勢。

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賈新興進一步說明，未來10天受低壓帶影響，其中7日至8日花東及台南以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。9日午後苗栗以南、東北部及宜花東有局部短暫雷陣雨。10日受低壓影響，西半部及宜花東有局部短暫雷陣雨。11日午後嘉義以南及花東有局部短暫陣雨。12日午後各地有局部短暫雷陣雨。

賈新興表示，13日彰化至高雄之間有局部短暫陣雨，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。14日北海岸、基隆至東北角有局部短暫陣雨，午後台中以北及宜花東有局部短暫雷陣雨。15日北北基宜有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

賈新興指出，短期氣候預測趨勢顯示，15日至25日台灣降雨有偏多的趨勢，10月起至10月中旬台中以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。