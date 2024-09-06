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謎片情節！英男按摩師「消腫術」變調　趁機性侵10女客戶

謎片沒有亂演！男按摩師「消腫術」變調　趁機性侵10女客戶

▲謎片沒有亂演！男按摩師「消腫術」變調，趁機性侵10女客戶。（示意圖）

圖文／鏡週刊

英國一名45歲男按摩師奧利維拉（Marcelo Oliveira）近日遭控訴，法庭文件顯示他在2019年3月到2021年7月期間，利用按摩女客戶的機會，趁機性侵，目前他被檢方指控22項性侵犯罪名以及6項重度性侵罪，至少有10名女客人受害，該案在本月3日正式於伯明罕皇家法院開庭審理。

據英國《每日郵報》報導，奧利維拉主打按摩與美體塑型，在倫敦、利物浦、伯明罕等地都有設立治療室。但他被指控利用職務之便，趁機性侵女客戶，檢方也蒐證到10名受害女子的證詞。

其中一名女子作證指出，她因為動過豐臀手術出現副作用，因此尋求按摩復健治療，並成為奧利維拉的客戶。女子指出，她曾經到奧利維拉的治療室進行按摩，也曾請他到宅服務，一小時收費65英鎊（約新台幣2745元）。女子說，事發當時奧利維拉稱可以用按摩，來消除她下半身的腫脹問題，隨後她脫下內褲進行按摩，但女子的「感覺」卻越來越奇怪。

謎片沒有亂演！男按摩師「消腫術」變調　趁機性侵10女客戶

▲奧利維拉。（翻自《每日郵報》）

女子稱，接著她能感受到，奧利維拉開始碰觸她的私處，在毫無任何預警下，女子感受到奧利維拉的不尋常。女子也說，在進行按摩時，奧利維拉會抓住她的一隻手，並將她的眼睛蓋住，然後現場播放音樂，且不斷地對她說：「妳的身體好美，是我見過最美的。」

對於這些性侵指控，目前奧利維拉一概否認，庭審仍然持續進行中。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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