威脅恐攻泰勒絲演唱會！　德15歲少年「協助ISIS計畫」遭逮

▲泰勒絲因ISIS恐攻威脅，取消3場8月8日至10日在奧地利舉行的演唱會。（圖／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）因ISIS恐攻威脅，取消3場8月8日至10日在奧地利舉行的演唱會，當時警方逮捕19歲主嫌。德國警方5日證實，又逮捕了一名15歲少年，他涉嫌替恐怖組織招募人員，並協助制訂恐攻計畫。

德國聯邦檢察官辦公室5日證實，法蘭克福警方以「涉嫌替恐怖組織招募人員」的罪名，逮捕了一名來自敘利亞的15歲少年。據了解，這名少年和父母、3個兄弟姊妹一起住在維也納，警方在其家中繳獲了數台設備，包含數據儲存設備、電腦和手機。

德國《圖片報》報導，這名少年和8月被逮捕的19歲的北馬其頓裔奧地利籍主嫌，共同討論如何在泰勒絲的演唱會上發動攻擊，他曾透過一個加密的通訊軟體和19歲主嫌對話，兩人還計畫在其他音樂會或同志大遊行上發動攻擊。

報導指出，15歲少年除了和對方討論如何準備、選擇武器外，還表達自己願意以伊斯蘭國（ISIS）的名義發動攻擊，但目前尚未準備好。

聯邦檢察官發言人彼得森（Ines Peterson）表示，目前少年已被帶往法院進行審理，無法透露其他細節。