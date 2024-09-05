快訊／慕尼黑「以色列領事館」附近爆槍擊！　1嫌犯被擊中

▲慕尼黑驚傳槍擊。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

德國慕尼黑（Munich）以色列領事館附近發生槍擊，而這裡也鄰近納粹檔案中心。警方正在周遭進行大規模行動，當局表示「一名嫌疑人被擊中」。

▲慕尼黑出動大批警方應對槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

i24news、路透社報導，慕尼黑警方5日稍早在市中心展開大規模行動，向一名嫌疑人開槍，並且成功擊中了對方。除了出動大批警力，也部署直升機與無人機，以利掌握情況。

慕尼黑警方呼籲民眾避免前往該地區，「周圍大片區域都被封鎖，目前沒有跡象表明更多嫌疑人與這次動員有關。」

Im Bereich der Briennerstraße und dem Karolinenplatz läuft derzeit ein größerer Einsatz. Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Weitere Infos folgen auf diesem Kanal. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 5, 2024

事實上，52年前的今天發生了著名的「1972年慕尼黑慘案」，以色列奧運代表團一共11名人被巴勒斯坦激進組織「黑色9月」殺害。

以色列外交部表示，為了紀念慕尼黑慘案，慕尼黑領事館停止營業1天，目前沒有任何外交人員受傷。

至於納粹檔案中心位於慕尼黑「馬克斯近郊」（Maxvorstadt），館內收藏了納粹獨裁統治的歷史。