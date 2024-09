快訊／慕尼黑「以色列領事館」附近爆槍擊！　1嫌犯被擊中

▲慕尼黑驚傳槍擊。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

德國慕尼黑(Munich)以色列領事館附近發生槍擊,而這裡也鄰近納粹檔案中心。警方正在周遭進行大規模行動,當局表示「一名嫌疑人被擊中」。

▲慕尼黑出動大批警方應對槍擊案。(圖/達志影像/美聯社)

i24news、路透社報導,慕尼黑警方5日稍早在市中心展開大規模行動,向一名嫌疑人開槍,並且成功擊中了對方。除了出動大批警力,也部署直升機與無人機,以利掌握情況。

慕尼黑警方呼籲民眾避免前往該地區,「周圍大片區域都被封鎖,目前沒有跡象表明更多嫌疑人與這次動員有關。」

事實上,52年前的今天發生了著名的「1972年慕尼黑慘案」,以色列奧運代表團一共11名人被巴勒斯坦激進組織「黑色9月」殺害。

以色列外交部表示,為了紀念慕尼黑慘案,慕尼黑領事館停止營業1天,目前沒有任何外交人員受傷。

至於納粹檔案中心位於慕尼黑「馬克斯近郊」(Maxvorstadt),館內收藏了納粹獨裁統治的歷史。

Gunfire is reported in Munich near the Israeli Consulate General



Today is the anniversary of the 1972 attack when terrorists shot 11 Israeli athletes during the Munich Olympics. pic.twitter.com/NTTYdIRqMs