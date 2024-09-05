千元補助「住房率不如5月天辦演唱會」　陳世凱：可朝這方向努力

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為振興震後花蓮觀光，觀光署砸8.15億元推自由行住宿千元補助，9月起每人每月補助一次，不過仍傳出花蓮9月訂房不到2成，五月天宣布11月到花蓮辦演唱會，市區訂房不但暴衝至8成到9成，花蓮民宿一晚開80萬天價也有人亂搶訂，讓交通部長陳世凱直呼「演唱會真的很重要」，若對觀光有幫助，可朝這方向努力。

陳世凱今日出席道安記者會受訪表示，很高興五月天願意到花蓮開唱，確實提振了大家去花蓮觀光的意願，非常感謝五月天。

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陳世凱指出，過去交通部和觀光署不遺餘力鼓勵花蓮觀光，方式和方法各有不同，效果也不同，如果樂團或演唱會活動對觀光業發展和促進有很大幫助，或許未來就朝這方向努力，觀光議題除了中央要努力之外，地方也要跟著一起努力，才會有效果。

陳世凱說，很多縣市積極爭取大型展演活動和演唱會，其實也建議花蓮縣府是不是可以朝這方向來爭取，過去前交通部長李孟諺也呼籲各部會把會議移到花蓮去開，除了交通部之外，也看到農業部、財政部等主管會報都在花蓮召開，中央有努力，地方也要努力推動。

另外，花蓮民宿傳出開價近80萬防止民眾下訂，但仍有民眾搶訂。對此，陳世凱也直呼「演唱會真的很重要」。