火星人布魯諾週末登陸高雄世運主場館　交通懶人包一次看

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）週末降臨高雄。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者賴文萱／高雄報導

《Bruno Mars Live in Kaohsiung》火星人布魯諾演唱會將於9月7日及8日在高雄世運主場館開唱。高雄市交通局提醒，世運大道將於演唱會活動二天的12時開始實施交通管制至24時，穿越性車流建議改道。因應人潮眾多，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務，建議歌迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

交通局說明，為維護參加民眾步行安全，世運大道12時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

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交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

▲▼世運主場館「進、散場交通懶人包」。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局補充，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5~8 分鐘即可抵達演唱會場。

此外，主辦單位安排免費接駁專車，15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、21時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

▲▼火星人布魯諾週末登陸高雄，周邊將進行交通管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

散場疏運部分，這次市府增加中油公司宏南社區行人通道，D、E出口歌迷可依牌面指示直接步行穿越宏南社區，至R18油廠國小站距離較近外，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3~4分鐘。

本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為9月7日及8日12時至23時，騎車前往的歌迷可加以利用，並請記得準時離場。

另會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。 台鐵及台灣高鐵為服務外地歌迷，將加開北上列車，相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整並依現場執行措施為主。