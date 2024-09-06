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大陸 大陸焦點 特派現場

陸電商「官方嚴選」純棉棉被熱銷2百萬件　送驗一查「86％聚脂纖維」

▲民眾踢爆淘寶一間官方嚴選商店賣的純棉棉被，填充物竟是聚脂纖維。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲民眾踢爆淘寶一間官方嚴選商店賣的純棉棉被，填充物竟是聚脂纖維。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名民眾秦先生近日向媒體投訴，他在電商「淘工廠」發現一款「官方嚴選」純棉棉被，號稱只以純棉花填充、不含任何化纖成分，不過，該產品實際卻是「假棉花」。秦先生期間兩次向淘寶投訴，對方僅提出換貨、退貨退款的處理方案，未對涉事產品和商家進行處罰，秦先生表示，「產品仍在正常售賣，廣告還寫著，全網熱銷200萬+。」

▲民眾踢爆淘寶一間官方嚴選商店賣的純棉棉被，填充物竟是聚脂纖維。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，記者通過該鏈接購買了一款和秦先生同樣尺寸和重量的「棉花被」，寄往上海紡織集團檢測標準南通有限公司，對被子內的填充物進行檢測。9月4日，檢測公司提供的《檢測報告》顯示，該款「棉花被」的填充物，86.8%為聚酯纖維，13.2%為棉（網紗除外）。

秦先生表示，他花費60餘元（人民幣，下同）在商家買了這款「長絨棉棉被被芯春秋被」的產品，收到棉被後，由於裡面的填充物露出，讓他心生懷疑，「被芯相當於包了一層透明的網，棉花是露出來的，拽了半天都沒找到頭，懷疑棉花一般不會那麼長。」

秦先生還用燃燒的方式，想要辨別被子裡的填充物是何種成份，他提到，「從被芯裡抽了一點，一燒就變成黑色的硬塊，而且散發出濃重刺鼻的味道，懷疑自己購買的被子是假棉花。」

秦先生多次向客服反應，得到的回覆是「不賣假貨，不存在產品質量問題」，這讓他覺得被商店欺騙，因而向媒體投訴踢爆。

經過實測，該款「棉花被」的填充物，86.8%為聚酯纖維，13.2%為棉（網紗除外），其中，聚酯纖維是經由化學縮聚製成的合成纖維，屬於化纖產品。事件發酵後，店家已將該款棉被下架，相關後續處理仍待官方介入調查。

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