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淘寶官方「100％正版」爆賣假貨！　女律師申訴竟狂被打槍

▲女律師在淘寶「保證正版」頻道購買李寧籃球鞋，送來卻是假貨，官方還2度不給通過申訴。（圖／翻攝微博）

▲女律師在淘寶「保證正版」頻道購買李寧球鞋，送來卻是假貨，官方還2度不給通過申訴。（圖／翻攝微博，下同）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名馮姓女律師，日前在號稱集結優質商品的淘寶「百億補貼官方頻道」購買一雙球鞋，開箱一眼看穿賣家寄來的就是假貨，結果賣家竟然還要她提出證明。她拿出球鞋廠商鑑定報告證明，還一度申訴失敗，耗費43天才終於「維權成功」，通過賠償申請。

淘寶「百億補貼官方頻道」對消費者明確做出過承諾，「百億補貼確保為消費者提供100％正品及無憂服務」，卻爆出賣家銷售假貨還死不認帳。

陸媒《瀟湘晨報》報導，四川馮姓女律師7月4日在淘寶「百億補貼官方頻道」購買一雙李寧籃球鞋，要價365元人民幣（約新台幣1632元），購買前再次向業者確認過是正版貨，沒想到開箱卻看到一雙「一眼假」的假貨，明顯就是山寨品。

▲▼女律師在淘寶「保證正版」頻道購買李寧籃球鞋，送來卻是假貨，官方還2度不給通過申訴。（圖／翻攝微博）

馮女向平台客服進行申請，平台竟要求她提供假貨證明。她向平台質疑這種事應該要由業者提供合法供貨證明，而業者確實在24小內都拿不出正版證明，淘寶官方便通知她申請將通過，並且進行「假一賠三」。

沒想到等了5個工作天，平台又改口了，原因是馮女並未提供「假貨證明」。馮女轉而向李寧官方求助鑑定，品牌方證實她買到的是劣質盜版貨後，她將鑑定證明提交申訴，卻連官方鑑定結果都被打槍。

本業是律師的馮女決定依法提告，淘寶態度立刻180度大轉彎，迅速讓她在本月20日通過申請，並且以「假一賠十」補償。

馮女並未覺得開心，因為她身為一名律師，懂得收集證據的專業人士都如此難以維全了，何況普通消費者。馮女認為淘寶相關機制出了很大的問題，卻把責任甩鍋到消費者身上，即便申訴成功了，該商品依然在網路上賣，而號稱「提供100％正品」的淘寶，根本也沒調查、停售問題產品。

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