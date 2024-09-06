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FB、IG「送書」詐騙個資！　重傷作家與出版社

詐騙。（圖／達志影像）

▲網路詐騙令作家不勝困擾，既擔心讀者受騙，也怕影響書市。（示意圖／達志影像）

文／中央社

網路詐騙波及出版業，近來在臉書FB與IG等社群媒體猛打送書廣告，意在騙取網友個資，重傷作家與出版社信譽，台北市出版公會今天呼籲民眾千萬別受騙。

台北市出版公會理事長趙政岷接受中央社記者電話訪問表示，這樣的現象讓出版社、作家不勝困擾，既擔心讀者受騙，也怕影響書市，惡化出版業產銷秩序。

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趙政岷表示，這個現象其實已持續半年之久，目前少有出版社接到實際被詐騙的訊息，因為沒有受害者，所以很難報案，但許多作家打來抗議，表示書這麼難賣，有人還以為作家很好賺，一直在送書，希望出版社公開出來做點什麼，扼止這股歪風，以及防止有人受騙。

台北市出版公會今天也發布新聞稿表示，社群媒體詐騙手段翻新，近來出現送書廣告，號稱免費贈書1000本、2000本，只要網友點入連結並留下資料，就淪為詐騙釣魚對象。

新聞稿指出，目前被盜用的知名人士包括張忠謀、曹興誠、魏哲家、吳淡如、陳文茜、謝哲青、施昇輝、艾爾文等人，詐騙廣告撰文多參考名人作家臉書最新動態資料，並盜用個人照片，看起來十分真實。

如假冒魏哲家的帳號，會號稱剛當上台積電董事長，為了回饋社會所以送書；或假冒作家退休分享獨家心得，大多數送的是理財書，專騙小資族或退休人士。

作家吳淡如則在她臉書上直接發文澄清：「這當然是詐騙！我都無言了…但不管怎麼說都也不會有人管。我不相信你會拿到詐騙集團送的書……1次還送4本。」

此事也引起警政署關注，近期已發簡訊提醒民眾，但網路送書詐騙層出不窮、每日更新，台北市出版公會鄭重呼籲，請民眾千萬勿受騙。

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