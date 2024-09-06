新北地院書記官被抓包是「警官AV男優」　涉勾結詐團遭聲押

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

台北市警中山分局建國派出所警員駱勁達涉嫌配合不法集團，洩漏個資協助製作假的獨居亡者遺囑，再由名律師蔡鴻燊造假公證，詐騙多名亡者遺留的房產與存款約上億元。台北地檢署從扣案手機中，發現曾在警專擔任中隊長兼當AV男優的游立綸也牽涉其中，於是將他約談到案，並在5日訊後認定他犯罪嫌疑重大，向法院聲押。

▲游立綸被檢方聲押。（圖／記者劉昌松翻攝）

北檢檢察官鄭少珏接獲檢舉，發現有人故意鑽漏洞，找人假扮見證人，偽造死者簽名遺囑，再由律師公證後，去冒領死者的遺贈物。經過專案小組進一步追查，發現是由台北市警中山分局建國派出所警員駱勁達配合不法集團，洩漏職務上查詢到的個資，協助製作假的獨居亡者遺囑，再由名律師蔡鴻燊造假公證，鑽制度漏洞，詐騙多名亡者遺留的房產與存款約上億元。

▼▲上圖為駱勁達，下圖為蔡鴻燊。（資料照／記者劉昌松攝）

檢方今年7月訊後裁定律師蔡鴻燊、共犯吳展榮、王煜堤、駱勁達、林緻菱收押禁見，沒想到後續又從扣案的手機中，發現原本在警專擔任中隊長兼當AV男優的游立綸也牽涉其中，他在擔任新北地院書記官期間涉嫌勾結詐團，利用職務之便查詢入出境資料牟利，於是在5日將他約談到案，並在訊後認定他罪嫌疑重大，向法院聲押。

網路Dcard論壇2021年間流傳一段SWAG新片，片名為「女教師鬼父直接到家用身體輔導爸爸」，並指涉該影片男主角是北市某警察機關的二線二星警務員，後來經調查，片中男主角被指為游男，游男事後被調離教育單位轉為內勤工作，但他當時否認下海，而且自覺受辱決定請辭，改報考書記官後成功考上，如今又捲入勾結詐團案件，再次掀起各界關注。

▼游立綸曾被抓包兼當AV男優。（資料照／記者張君豪翻攝）