民進黨稱「藍白聯合搞京華城案」　國民黨團轟：太離譜

▲國民黨團書記長林思銘、立委翁曉玲6日上午於黨團記者室召開「時事回應」記者會。 （圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，昨遭收押禁見；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，藍白在京華城弊案難以切割，甚至聯手鼓動民粹推翻司法公正性，預判在新會期仍是密不通風的合作默契。對此，國民黨立法院黨團書記長林思銘今日駁斥，想像力太豐富，講法太離譜。

對於吳思瑤稱京華城弊案是藍白合作的弊案，林思銘不滿表示，明顯帶風向，不管是藍營政治人物或綠營政治人物，如果因某個人是藍營的或白營的，就認為是藍白合作，想像力太豐富。

林思銘說，他以法律角度來看，此案是否為違反法律的弊案，須尊重檢方跟司法判斷，檢方偵辦過程中要嚴守正當法律程序，法官不要受到外部勢力干涉，希望超然獨立辦案，「沒有所謂藍白合作操作弊案，這種講法很離譜」。

另，對於法律實務上來看，用圖利罪押人是否罕見？8月30日柯文哲是否有滅證嫌疑？林思銘表示，8月30日去搜索柯文哲住宅，他以過去擔任律師經驗來講，很多人如果遇到檢方突然到家裡會害怕，這種驚恐情況下不敢開門，這是人之常情，不要推論成滅證。就他過去當律師的經驗，所有地方都被翻箱倒櫃，檢方都是地毯式搜索，沒有所謂滅證問題。

