大牙遭傳訊恐嚇「吃慶記」嚇得報警　衝動男「陷害朋友」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

女星大牙（周宜霈）遭網友傳訊威脅稱「我東海堂徐廣洋不爽會叫人對妳開3槍」，大牙嚇得報警並找律師黃柏榮赴地檢署按鈴提告。劉男到案坦承，是跟徐姓友人有爭執，想陷害對方，才以對方名義恐嚇。士林地院審結，依恐嚇危害安全罪，處拘役40日，可易科罰金。

去年4月間，女團黑Girl第一代成員之一大牙於臉書上發文說：「你以為網路言論自由就是可以隨意私訊恐嚇，像『請我吃三發慶記』這樣？即便我只能發個不自殺聲明和報案保護自己，真的不要再說什麼『因為你演得好』這種話來安慰我，如果因為我表演得好而遭受辱罵、羞辱甚至威脅人身安全，那這是一種懲罰，而不是讚美。

同年5月，大牙攜律師黃柏榮現身士林地檢署按鈴提告。大牙受訪說，收到網友死亡威脅私訊後，每天都過得戰戰兢兢，尤其這陣子社會新聞都與槍枝有關，難道台灣槍枝有氾濫到這種程度嗎，倘若這個人不是說說，加上現在也有家庭，真的感到無比害怕，希望把這個人找出來，因為這樣行為真的不對，萬一這個人有武器那就更可怕。

檢警根據相關電磁紀錄，循線掌握涉案的劉姓男子。他到案一五一十坦承，只是因為與徐姓友人起爭執，所以在2023年4月18日，以徐姓友人名義到大牙臉書以暱稱「劉明」私訊恐嚇；檢警依臉書截圖等，依恐嚇危害安全罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決。

法官審酌，劉男僅因與第三人徐姓友人有爭執，欲陷害徐友，竟以傳訊方式恐嚇，使告訴人心生畏懼，並欲嫁禍給徐友，所為確有不該；惟念犯後坦承犯行，尚知悔悟，未與告訴人達成和解，依恐嚇危害安全罪，處拘役40日，可易科罰金。