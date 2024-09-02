工程款分不均釀血案　他慘遭「老闆兒+剛出獄員工」聯手襲擊亡

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水某裝潢行陳姓老闆與李姓前員工因工程款分配起糾紛，談判期間出獄第5天張姓員工竟持煙灰缸重擊李男頭部，老闆17歲兒再以摺疊刀往李猛刺，陳男事後替兒、張男頂罪，2人被依重傷害等罪起訴；陳姓少年由少年法庭審理。士院今下午召開移審庭，被收押的張男請求交保並掛保證「不會逃」，法官裁定續押解除禁見。

士院下午3點30分召開移審庭，被依重傷未遂罪39歲員工張宇宸解釋，與死者沒有仇恨，當時只是要將老闆的女友拉開，一時混亂才造成這樣的結果，更委屈說「我不是一定要傷害他，他有拿刀，我也會怕」。

▼淡水裝潢行釀出人命，員工張宇宸持煙灰缸砸李姓死者遭收押起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

法官問「你之前說煙灰缸是用丟的？但檢察官認爲是砸」，張男說，可能是因為距離很近，才會誤以為用砸的，語末更掛保證一定會面對，不會逃避，因為家裡還有年邁父母。公設辯護人說，被告今年5月1日才從監獄服刑完畢，還沒有賺到任何錢，案發隔天甚至還想著工作，顯見沒有逃亡等可能，請求交保。

法官認，被告所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且衡量重罪常伴有逃亡之高度可能，有相當理由認為被告有逃亡之虞，裁定續押解除禁見。

全案起源於，今年5月5日晚間，李姓前員工因報酬分配以LINE跟陳姓老闆討論、爭執未果後，陳男提議李到淡水員工宿舍商談，但2人無法達到共識，爆發激烈口角，李以右手將原藏著開山刀抽離刀鞘時，陳男也站起身，隨即持鐵棍，戳、 刺李男身體，張男此時持煙灰缸敲擊李男眼窩、鼻孔等腦部重要部位，甚至敲到煙灰缸破裂成碎片，李男因重擊一陣暈眩、疼痛無法反擊時，陳姓少年再持折疊刀刺擊李男心臟、背部等。

▲淡水裝潢行陳姓老闆替17歲兒、張姓員工頂罪。（資料圖／記者黃宥寧攝）

翁姓友人目睹一切嚇得趕緊呼叫救護車，李男經送往馬偕淡水分院救治，翌日，仍因左心室壁造成心臟損傷及大量出血死亡，警方獲報到場，扣得折疊刀1把、開山刀1把。陳男見狀，第一時間替兒子、張姓員工頂替，沈姓員工不堪良心譴責，向警一五一十交代過程，陳姓少年2天後才表示是自己持刀砍殺。

檢方據法醫解剖報告認，李姓死者死亡原因是心臟損傷及大量出血、穿透左心室壁、左斜銳器傷，應非陳、張出手行為所致，難認有故意殺人犯意，再查，陳、張分別持鐵棍、煙灰缸毆擊被害人身體後，陳姓少年持摺疊刀突衝向被害人刺擊其心臟、背部等，屬突發狀況，在此突發情形下，難認彼此有殺人犯意聯絡，依傷害及頂替罪起訴陳父；張男涉犯重傷未遂罪起訴。