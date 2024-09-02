快訊／NONO慘了！2被害女「畫出家中格局」　他急和律師咬耳朵

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭控性騷擾、性侵，檢方認定6女受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等7項罪起訴。今（2日）士林地院下午二度閉門開庭約1個多小時，NONO否認犯行，就連被害女生畫出其家中「樓中樓格局」，仍稱不認識她們。庭後，NONO與律師團交頭接耳地商量對策，不甩媒體提問步上保母車離開。

據了解，今開庭審理時，播放相關證據及勘驗影片，過程中因播放器材出現故障，一度中斷程序。據悉，有2名女性受害者曾經到NONO家中，並遭受侵犯，她們詳細描繪出NONO住家樓中樓的格局，以此證明彼此相識，然而，面對這些指控，NONO仍堅持否認犯行，並表示不認識她們。

庭訊約1個多小時結束，NONO步出法庭外等候簽名，身體靠緊律師，並在其耳邊低語，看上去相當焦慮不安。離開法院，面對媒體提問仍不開口回應，快步與律師前後上保母車離開。

▲藝人陳宣裕NONO否認侵犯被害女子。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方縝密調查出，NONO利用他身為藝人「B咖一哥」的知名度及工作機會，結識6名被害人， 先後在2008年、2010年、2011年、2013年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等理由為藉口，讓不知情的被害人與他獨處，進而伸出狼爪。

最後調查認定有6名被害女子受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻罪，依法提起公訴，建請法院審酌NONO不知自重，為逞私慾就做出這些惡劣行徑，可說是品行低劣，且對眾多被害人身心危害甚鉅，犯罪後態度迴避，絲毫未見悔意等情況，從重量刑，以嚴懲惡行。