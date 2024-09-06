買不到蛋黃酥！要讓「市長吃慶記」　新北男氣炸：手機被盜用！

▲民眾投書買不到蛋黃酥要讓彰化市長吃慶記。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

昨天有民眾寫mail到彰化市政信箱，表示因為買不到蛋黃酥，揚言要隨機殺人，還要拿開山刀和霰彈槍衝去市長辦公室，請市長「吃慶記」，警方根據手機號碼，找到了一名來自新北的男子，他強調自己已遭冒名恐嚇3次，更已遭3個不同的分局傳喚，簡直莫名奇妙，強調自己根本就是受害者，要警方幫忙找出冒名者。

彰化市公所(4日)深夜收到一起恐嚇信，這封寄到市長林世賢民意信箱的mail寫到，「9月26日中午11點將帶西瓜刀去隨機砍人抗議」、還大罵「他媽的林世賢、害我買不到不二坊的蛋黃酥」、「林北10/1早上10點帶開山刀和散彈槍衝市長辦公室餵他吃慶記」等恐嚇內容，公所昨（5）日上午立即報案。

警方初步發現，PO文的IP在國外，但也立即找到用來PO文的手機主人。

這名家住新北的民眾氣的說，「現在一肚子氣」，因為自己的手機無故遭人冒用，連續遭頭份、彰化跟高雄苓雅等3分局傳喚，「我人在台北還要跑其他分局作筆錄，真的超過分，我的手機是用兒子的名字，手機號碼遭盜用，莫名其妙說我寫恐嚇信，根本就不可能，我才是被害者」。

男子強調，昨天晚上才在頭份做完筆錄，先到新北市轄區警局報案，一回到家彰化警分局的員警在家門前等，說我又恐嚇彰化市長，接著高雄頭份警局的也收到恐嚇信，我也沒有跟人結怨，到底為何會被人冒用，如今他的電話，他兒子的名字，全被併在一起冒名恐嚇，五告衰，自己根本就是被害者，搞不清楚到底哪裡跟人結怨。