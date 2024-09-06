為孩子成長打下好基礎　百年莊廣和堂萃滴精為孩子神助攻

▲有百年歷史的莊廣和堂推出的「莊廣和堂轉大人萃滴精」，一直受到許多父母的信任與青睞；首家實體門市5號也正式開幕，希望為消費者提供更優質的服務。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

每個孩子都是爸媽的心頭肉，幫助孩子更好的成長是父母們最大的期待。其中緣起於百年老店台北迪化街，研發出「莊廣和堂轉大人萃滴精」受到許多父母青睞的「莊廣和堂」，首間實體門市也在5號正式與大家見面，立法委員王世堅也來到現場和大家分享自己與「莊廣和堂」的小故事。王世堅說，「我從小在迪化街出生、長大，所以對於迪化街的商家們都非常的熟絡與熟悉。像在疫情中，我們迪化街的中藥商朋友們也發揮了非常大的影響力，我也因為這樣因緣際會跟『莊廣和堂』熟識，對於聽到他們這次擴大事業來服務大家，我覺得是一件非常棒的事。」

▲「莊廣和堂」首間實體門市開幕，包括立法委員王世堅也到場祝賀，受到各界齊聲祝福。（圖／記者姜國輝攝，下同）

歷經傳承的老字號中藥舖，其中由傳人也是台灣第一位女中醫師莊淑旂博士搭配祖傳秘方「米精紅棗露」，針對男女配方研製，再輔以古法煉製，「莊廣和堂轉大人萃滴精」也隨之誕生。莊廣和堂創辦人莊美如老師提到，「萃滴精最主要它是常溫包，所有的養分都收在小小的一包裡，我們可以隨身攜帶非常方便，撕開就可以直接喝。這也是莊淑旂博士為了她的外曾孫三胞胎，在他們轉大人時期特別調製的，獨創了一個莊淑旂轉大人養生法。其中一個很重要的功課就是根據男生女生不同，每天都要喝，可以透過本草漢方再去加上好吃的配料一起來烹煮。」

▲莊廣和堂創辦人莊美如老師。

三胞胎哥哥回憶道，「一開始我媽媽是買那種一般坊間上很苦的中藥給我們喝，然後說喝這個長得才快，但其實我們都滿排斥所以會偷偷把它倒掉，後來可能被發現，某一天開始就都沒有再喝到超苦的中藥了。後來長大才知道原來是將萃滴精加到了排骨湯、雞腿湯裡，因為味道很好所以完全沒有察覺，就這樣在不知不覺中調理身體。」三胞胎姊姊則分享，「之前我們每次回家，阿嬤都會燉好兩鍋湯，一鍋是給我跟妹妹喝的，另一鍋是給哥哥喝，我以前都覺得阿嬤是不是偏心，為什麼我跟妹妹要喝那一鍋，哥哥獨自喝另一鍋，後來才知道原來是因為男生跟女生的配方不一樣。」三胞胎妹妹說，「我覺得主要是體力跟精神還有免疫力的強化，我們真的很少感冒，加上喝起來真的就是家常湯，所以我們也不會懷疑直接就把它喝光光，才過了一個暑假，不知不覺在班上就從前面坐到後面去了。」

▲莊廣和堂創辦人莊美如老師的三胞胎，也是從小喝著由轉大人萃滴精入菜的料理長大，成為成長過程中一大助力。

「莊廣和堂」也期盼傳達給更多父母正確觀念，透過健康的生活方式、食補及伸展運動，都有助於孩子成長。莊廣和堂總經理林家明說，「我們希望消費者來到這裡，他能完全理解轉大人的概念，而不是只有片面的或僅僅只是聽我們引導，我們希望能讓他們體驗到，比如說為什麼要做轉大人的伸展操？因為它除了可以幫助你的四肢，當伸展拉高之後橫膈膜也會跟著拉開，來促進身體的活化。」

▲▼「莊廣和堂轉大人萃滴精」是由台灣第一位女中醫師莊淑旂博士，搭配祖傳秘方「米精紅棗露」，針對男女不同配方，再輔以古法煉製而成。



還有專為女性規劃的「紅日子果凍條」，由博士莊淑旂專研調製配方從本草帶進生活，為女性各時期完整照顧，讓男孩女孩都能在成長路上更加順利。