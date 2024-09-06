　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

為孩子成長打下好基礎　百年莊廣和堂萃滴精為孩子神助攻

▲有百年歷史的莊廣和堂推出的「莊廣和堂轉大人萃滴精」，一直受到許多父母的信任與青睞；首家實體門市5號也正式開幕，希望為消費者提供更優質的服務。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

每個孩子都是爸媽的心頭肉，幫助孩子更好的成長是父母們最大的期待。其中緣起於百年老店台北迪化街，研發出「莊廣和堂轉大人萃滴精」受到許多父母青睞的「莊廣和堂」，首間實體門市也在5號正式與大家見面，立法委員王世堅也來到現場和大家分享自己與「莊廣和堂」的小故事。王世堅說，「我從小在迪化街出生、長大，所以對於迪化街的商家們都非常的熟絡與熟悉。像在疫情中，我們迪化街的中藥商朋友們也發揮了非常大的影響力，我也因為這樣因緣際會跟『莊廣和堂』熟識，對於聽到他們這次擴大事業來服務大家，我覺得是一件非常棒的事。」

▲▼莊廣集團,莊廣和堂轉大人創始店開幕,莊廣和堂轉大人系列,萃滴精,紅日子果凍條。（圖／記者姜國輝攝）

▲「莊廣和堂」首間實體門市開幕，包括立法委員王世堅也到場祝賀，受到各界齊聲祝福。（圖／記者姜國輝攝，下同）

歷經傳承的老字號中藥舖，其中由傳人也是台灣第一位女中醫師莊淑旂博士搭配祖傳秘方「米精紅棗露」，針對男女配方研製，再輔以古法煉製，「莊廣和堂轉大人萃滴精」也隨之誕生。莊廣和堂創辦人莊美如老師提到，「萃滴精最主要它是常溫包，所有的養分都收在小小的一包裡，我們可以隨身攜帶非常方便，撕開就可以直接喝。這也是莊淑旂博士為了她的外曾孫三胞胎，在他們轉大人時期特別調製的，獨創了一個莊淑旂轉大人養生法。其中一個很重要的功課就是根據男生女生不同，每天都要喝，可以透過本草漢方再去加上好吃的配料一起來烹煮。」

▲▼莊廣集團，莊廣和堂轉大人創始店,創辦人莊美如。（圖／記者姜國輝攝）

▲莊廣和堂創辦人莊美如老師。

三胞胎哥哥回憶道，「一開始我媽媽是買那種一般坊間上很苦的中藥給我們喝，然後說喝這個長得才快，但其實我們都滿排斥所以會偷偷把它倒掉，後來可能被發現，某一天開始就都沒有再喝到超苦的中藥了。後來長大才知道原來是將萃滴精加到了排骨湯、雞腿湯裡，因為味道很好所以完全沒有察覺，就這樣在不知不覺中調理身體。」三胞胎姊姊則分享，「之前我們每次回家，阿嬤都會燉好兩鍋湯，一鍋是給我跟妹妹喝的，另一鍋是給哥哥喝，我以前都覺得阿嬤是不是偏心，為什麼我跟妹妹要喝那一鍋，哥哥獨自喝另一鍋，後來才知道原來是因為男生跟女生的配方不一樣。」三胞胎妹妹說，「我覺得主要是體力跟精神還有免疫力的強化，我們真的很少感冒，加上喝起來真的就是家常湯，所以我們也不會懷疑直接就把它喝光光，才過了一個暑假，不知不覺在班上就從前面坐到後面去了。」

▲▼莊廣集團,莊廣和堂轉大人創始店開幕,莊廣和堂轉大人系列,萃滴精,紅日子果凍條。（圖／記者姜國輝攝）

▲莊廣和堂創辦人莊美如老師的三胞胎，也是從小喝著由轉大人萃滴精入菜的料理長大，成為成長過程中一大助力。

「莊廣和堂」也期盼傳達給更多父母正確觀念，透過健康的生活方式、食補及伸展運動，都有助於孩子成長。莊廣和堂總經理林家明說，「我們希望消費者來到這裡，他能完全理解轉大人的概念，而不是只有片面的或僅僅只是聽我們引導，我們希望能讓他們體驗到，比如說為什麼要做轉大人的伸展操？因為它除了可以幫助你的四肢，當伸展拉高之後橫膈膜也會跟著拉開，來促進身體的活化。」

▲▼莊廣集團,莊廣和堂轉大人創始店開幕,莊廣和堂轉大人系列,萃滴精,紅日子果凍條。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「莊廣和堂轉大人萃滴精」是由台灣第一位女中醫師莊淑旂博士，搭配祖傳秘方「米精紅棗露」，針對男女不同配方，再輔以古法煉製而成。

▲▼莊廣集團,莊廣和堂轉大人創始店開幕,莊廣和堂轉大人系列,萃滴精,紅日子果凍條。（圖／記者姜國輝攝）

還有專為女性規劃的「紅日子果凍條」，由博士莊淑旂專研調製配方從本草帶進生活，為女性各時期完整照顧，讓男孩女孩都能在成長路上更加順利。

ET快訊
快訊／U23中華隊首戰　1比3不敵韓國隊
台中小草集結！　10多輛遊覽車將北上
65歲達標！柯文哲關押期間獲「每天2桶」熱水洗澡　還可分給室
快訊／網紅號召小草去土城　民眾黨回應了
今晚衝了！9萬網紅號召「土城看守所陪阿北」　小草到場曝現況
「被退出」超錯愕！　阿部瑪莉亞親發聲
船員→股市四大天王　前員工曝沈慶京：不折不扣的工作狂
財部再邀公股行庫董座開會　新青安依4原則貸放
近距離畫面曝！雲林台大女看護遭BMW甩尾撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

省錢換機！舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

為孩子成長打下好基礎　百年莊廣和堂萃滴精為孩子神助攻

賣場「日本麝香葡萄」下殺499元！限時12天通路最低價

跨境電商「超取郵稅雙包」搶攻99　本土電商迎戰加碼總整理

保健品、票券夯賣！網購揭99購物偏好　看好黃金是下單潛力黑馬

美式2杯55元、防曬399→99元！超商周末「買1送1」優惠清單必收

比50元硬幣大！貓眼葡萄、頂級麝香葡萄開賣　藝術品級種植法揭秘

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

純！100%真蔬果　波蜜一日蔬果汁堅持無添加

簡奢系衛生紙推全聯限定環保包裝　「厚愛地球」一抽搞定！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

省錢換機！舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

為孩子成長打下好基礎　百年莊廣和堂萃滴精為孩子神助攻

賣場「日本麝香葡萄」下殺499元！限時12天通路最低價

跨境電商「超取郵稅雙包」搶攻99　本土電商迎戰加碼總整理

保健品、票券夯賣！網購揭99購物偏好　看好黃金是下單潛力黑馬

美式2杯55元、防曬399→99元！超商周末「買1送1」優惠清單必收

比50元硬幣大！貓眼葡萄、頂級麝香葡萄開賣　藝術品級種植法揭秘

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

純！100%真蔬果　波蜜一日蔬果汁堅持無添加

簡奢系衛生紙推全聯限定環保包裝　「厚愛地球」一抽搞定！

獨／減脂換雙峰！4個月魔鬼減重甩30kg　黃小愛日吃2餐曝動機

誆有暖暖包、快篩劑騙382萬　奸商判9年4月...法官怒：像詐騙集團

貝克漢、李鍾碩雙男神帶貨BOSS西裝　文佳煐同款旅行箱優雅出遊

旭集確定進駐台南新光三越　饗賓：暫定明年第一季開幕

內用手沖咖啡無限暢飲！林口隱藏咖啡小館　氛圍寧靜還有免費Wi-Fi

快訊／U18中華隊迎戰日本198公分巨投　先發打線出爐

16歲少女壞壞前吸K他命！　跟63歲阿伯激戰到一半「抽搐暴斃」

省錢換機！舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

萌寵經濟崛起！　東森寵物種子教師樂載菁職業講座現身說法

快訊／張少豪帕運柔道首秀　8強不敵東奧銅牌落入敗部復活

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

消費熱門新聞

稀有頂級麝香葡萄、貓眼葡萄在台上市！

咖啡冰品下殺、防曬399→99元！超商周末買1送1優惠必收

好市多1夯品特價了！會員狂囤貨：終於等到了

超商咖啡「買20送20」狂省千元！

家樂福日本麝香葡萄下殺499元

厚棒衛生紙再推全聯限定環保包裝

驚！連韓國人都讚嘆的台灣「精品牛肉麵」

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

「紅麝香葡萄」新品種曝光！日人也吃不到

超商咖啡限時今天買1送1！開學軍人節囤一波

拿坡里周年慶大披薩特價199元　必勝客首推「比薩寄杯」

搶攻99購物節　跨境、本土電商迎戰加碼

超商神還原蠟筆小新美食！蛋包飯、小白飯糰必吃

更多熱門

相關新聞

想幫孩子長高「基本功＋進補」都要做！

想幫孩子長高「基本功＋進補」都要做！

身高無法代表個性或職場適任性，但身高在近年卻成為現代人決定第一印象的關鍵！近日，《ETtoday新聞雲》進行了一系列關於身高問題的調查，結果顯示，多數民眾對身高問題十分在意！根據報導，5000名受訪者中就有超過7成民眾認為身高對個人形象和社會地位有顯著影響。

中醫、營養師破除長高迷思！每天喝「轉大人萃滴精」打造健康成長環境

中醫、營養師破除長高迷思！每天喝「轉大人萃滴精」打造健康成長環境

生活、飲食、運動三管齊下！中醫加碼孩子轉大人妙方：補充古法滴雞精

生活、飲食、運動三管齊下！中醫加碼孩子轉大人妙方：補充古法滴雞精

孩子轉大人秘密武器！百年莊廣和堂萃滴精助孩子順利「高人一等」

孩子轉大人秘密武器！百年莊廣和堂萃滴精助孩子順利「高人一等」

想趁成長期衝一波「中醫師秘方」報你知

想趁成長期衝一波「中醫師秘方」報你知

關鍵字：

莊廣和堂莊廣和堂轉大人萃滴精莊淑旂莊美如紅日子果凍條

讀者迴響

熱門新聞

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

不知自己要離開KID傻眼能配合我都配合

許光漢結訓了　拎包步出成功嶺畫面曝

林依晨「成都人爭議」後首現身

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

打敗鼎泰豐！韓國旅遊書激推「台灣1餐館」

看似天真「其實超有心機」星座

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面