最萌身高差超難牽手、男生玩交軟「聊到身高」就破局！長高血淚史＋祖傳偏方大公開

▲長不高的人真的會被視作「半殘」？究竟大家曾經為了「長高」做了多少離譜的傻事？最新一集《街訪突即隊》一次大公開！（影／街訪突即隊）

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還記得過去在《街訪突即隊》造就一波網路聲量的熱門影片「女生最愛男友身高幾公分」嗎？當時不只讓底下的男生女生戰成一團，也讓粉絲大力疾呼，「要聽聽男生的想法啊！」從善如流的《街訪突即隊》這次就來問問看壓力山大的男性們，究竟身高有多重要？小隻男與高個男又會有什麼截然不同的生活經驗？最後還要再幫大家搜集長高秘訣或偏方，簡直是含金量超高的一集，不看不行！

這次，主持人特別「蒐集」了168公分的小隻男和183公分的高個男，首先光是在擇偶條件上就有天差地別的期待。小隻男對另一半的身高要求，理所當然就是「不要太高」，而且160公分應該是極限。他幽默笑道，「我當然也是喜歡那種身材比較好一點、比較高挑一點的，但就是你喜歡她們，但她們不見得會喜歡你……」至於個子高的男生配上小隻女孩，走在路上雖然會有眾人欽羨的「最萌身高差」，但高個男卻直言，「牽手的時候手要往下伸才牽得到女生，走路會變得很奇怪。」他也大方承認自己是「腿控」，「理想身高差不多是160公分，因為要夠高，腿的比例才會好看！」

小隻男更自曝過去在交友軟體上的窘境，原來就算在線上跟女生聊得多開心，只要女生冷不防一問「哎對了，你多高啊？」說出實際身高後，「就會發現……怎麼女生跟你的距離好像愈拉愈開？」非常現實地被冷處理掉。種種經歷讓小隻男忍不住在鏡頭前說出，「男生高一點可能會活得比較開心……哎但我不知道，也沒體驗過嘛對不對！」超看開的幽默言論，讓一旁的主持人嘴角數度笑到失守！不過，要是以為身高這件事只有男生在困擾，那可就錯了！主持人也訪問到號稱有152公分的小隻女，她就哀歎，「以前我就很想考空姐啊，可是手很難摸到上方的置物箱，所以身高也會對求職有限制！」

既然身高對於男男女女都如此重要，那麼大家從小到大一定都做過或吃過不少「長高秘方」吧？小隻男眼睛一亮分享，「國中每天下課一定都會打籃球，一直打到晚上，但好像沒有用欸。國高中覺得快來不及（長高）的時候，就去公園拉單槓，想說靠地心引力能不能幫我把腿拉長一點。」魔鬼訓練無用，最後一步就選擇動之以情，「甚至我還會在晚上睡覺前勸我的腿說，『你可以可以長高一點，拜託！求你了！』」小隻女也表示自己吃過阿姨們煮的彈塗魚，實際在自己身上證實毫無效果，還是奉勸大家放過這些動物一馬！

長不高的人們，讓自己好過一點的做法就是，把「長高這件事」當做是看基因看緣分，但偏偏身邊一定也有全家人都不高、唯獨一個人衝破180公分的例子，只是這個幸運兒絕對不會是自己！《街訪突即隊》這回也碰上身高呈現差異的三胞胎，依序是165、170、180公分，之所以會有這樣的差異，他們回溯小時候阿嬤會特別煮「很好喝的湯」，而且還特別叮囑孫子孫女要喝不同碗，應該就是造成三胞胎有身高差的分水嶺！

「以前阿嬤都會抓苦苦的中藥給我們喝，自從我們覺得太難喝、偷偷倒掉後，某天就變成兩鍋很好喝的湯！長大才知道那是我們阿祖開的配方，她其實就是台灣第一位女中醫師莊淑旂博士，可能看我們三個的身高都長得還算不錯，長輩也開始把這個配方做成產品和大家分享。」來自莊淑旂博士私房配方的「莊廣和堂轉大人萃滴精」的確就如三胞胎所說的一樣，是根據男女不同需求而調配不同比例的漢方萃滴精，據悉也是業界首創，有助於發育的背後其實是溫和地幫男女溫和調整體質，像是對於虛寒體質、月事不順的女生就有很大幫助。

以營養價值來說，莊廣和堂轉大人萃滴精同時也強調含有豐富蛋白質，並添加祖傳的米津紅棗露，其中包含的紅棗、甘草、枸杞等成分主要是為了協助調和漢方，讓主成分能發揮最大效益、強化營養。最重要的一點是，為了讓小朋友也好入口，莊廣和堂轉大人萃滴精特別打造口感甘甜、帶有雞湯清香味的設計，要讓小朋友就像是三胞胎的童年一樣，把這些祖傳的點滴心血與期許，都喝進肚子裡！剩下來令人煩惱的「轉大人」工作，就能安心交給專業的莊廣和堂轉大人了。