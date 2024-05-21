　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最萌身高差超難牽手、男生玩交軟「聊到身高」就破局！長高血淚史＋祖傳偏方大公開

▲長不高的人真的會被視作「半殘」？究竟大家曾經為了「長高」做了多少離譜的傻事？最新一集《街訪突即隊》一次大公開！（影／街訪突即隊）

生活中心／綜合報導

還記得過去在《街訪突即隊》造就一波網路聲量的熱門影片「女生最愛男友身高幾公分」嗎？當時不只讓底下的男生女生戰成一團，也讓粉絲大力疾呼，「要聽聽男生的想法啊！」從善如流的《街訪突即隊》這次就來問問看壓力山大的男性們，究竟身高有多重要？小隻男與高個男又會有什麼截然不同的生活經驗？最後還要再幫大家搜集長高秘訣或偏方，簡直是含金量超高的一集，不看不行！

這次，主持人特別「蒐集」了168公分的小隻男和183公分的高個男，首先光是在擇偶條件上就有天差地別的期待。小隻男對另一半的身高要求，理所當然就是「不要太高」，而且160公分應該是極限。他幽默笑道，「我當然也是喜歡那種身材比較好一點、比較高挑一點的，但就是你喜歡她們，但她們不見得會喜歡你……」至於個子高的男生配上小隻女孩，走在路上雖然會有眾人欽羨的「最萌身高差」，但高個男卻直言，「牽手的時候手要往下伸才牽得到女生，走路會變得很奇怪。」他也大方承認自己是「腿控」，「理想身高差不多是160公分，因為要夠高，腿的比例才會好看！」

▲▼ 矮男,高個男,街訪,街訪突即隊, 長高,成長期,中醫,偏方,莊淑旂。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼ 矮男,高個男,街訪,街訪突即隊, 長高,成長期,中醫,偏方,莊淑旂。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

小隻男更自曝過去在交友軟體上的窘境，原來就算在線上跟女生聊得多開心，只要女生冷不防一問「哎對了，你多高啊？」說出實際身高後，「就會發現……怎麼女生跟你的距離好像愈拉愈開？」非常現實地被冷處理掉。種種經歷讓小隻男忍不住在鏡頭前說出，「男生高一點可能會活得比較開心……哎但我不知道，也沒體驗過嘛對不對！」超看開的幽默言論，讓一旁的主持人嘴角數度笑到失守！不過，要是以為身高這件事只有男生在困擾，那可就錯了！主持人也訪問到號稱有152公分的小隻女，她就哀歎，「以前我就很想考空姐啊，可是手很難摸到上方的置物箱，所以身高也會對求職有限制！」

▲▼ 矮男,高個男,街訪,街訪突即隊, 長高,成長期,中醫,偏方,莊淑旂。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼ 矮男,高個男,街訪,街訪突即隊, 長高,成長期,中醫,偏方,莊淑旂。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼ 矮男,高個男,街訪,街訪突即隊, 長高,成長期,中醫,偏方,莊淑旂。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

既然身高對於男男女女都如此重要，那麼大家從小到大一定都做過或吃過不少「長高秘方」吧？小隻男眼睛一亮分享，「國中每天下課一定都會打籃球，一直打到晚上，但好像沒有用欸。國高中覺得快來不及（長高）的時候，就去公園拉單槓，想說靠地心引力能不能幫我把腿拉長一點。」魔鬼訓練無用，最後一步就選擇動之以情，「甚至我還會在晚上睡覺前勸我的腿說，『你可以可以長高一點，拜託！求你了！』」小隻女也表示自己吃過阿姨們煮的彈塗魚，實際在自己身上證實毫無效果，還是奉勸大家放過這些動物一馬！

▲▼ 矮男,高個男,街訪,街訪突即隊, 長高,成長期,中醫,偏方,莊淑旂。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

長不高的人們，讓自己好過一點的做法就是，把「長高這件事」當做是看基因看緣分，但偏偏身邊一定也有全家人都不高、唯獨一個人衝破180公分的例子，只是這個幸運兒絕對不會是自己！《街訪突即隊》這回也碰上身高呈現差異的三胞胎，依序是165、170、180公分，之所以會有這樣的差異，他們回溯小時候阿嬤會特別煮「很好喝的湯」，而且還特別叮囑孫子孫女要喝不同碗，應該就是造成三胞胎有身高差的分水嶺！

▲▼ 矮男,高個男,街訪,街訪突即隊, 長高,成長期,中醫,偏方,莊淑旂。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼ 矮男,高個男,街訪,街訪突即隊, 長高,成長期,中醫,偏方,莊淑旂。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

「以前阿嬤都會抓苦苦的中藥給我們喝，自從我們覺得太難喝、偷偷倒掉後，某天就變成兩鍋很好喝的湯！長大才知道那是我們阿祖開的配方，她其實就是台灣第一位女中醫師莊淑旂博士，可能看我們三個的身高都長得還算不錯，長輩也開始把這個配方做成產品和大家分享。」來自莊淑旂博士私房配方的「莊廣和堂轉大人萃滴精」的確就如三胞胎所說的一樣，是根據男女不同需求而調配不同比例的漢方萃滴精，據悉也是業界首創，有助於發育的背後其實是溫和地幫男女溫和調整體質，像是對於虛寒體質、月事不順的女生就有很大幫助。

▲▼ 矮男,高個男,街訪,街訪突即隊, 長高,成長期,中醫,偏方,莊淑旂。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

▲▼ 矮男,高個男,街訪,街訪突即隊, 長高,成長期,中醫,偏方,莊淑旂。（圖／擷取自《街訪突即隊》影片）

以營養價值來說，莊廣和堂轉大人萃滴精同時也強調含有豐富蛋白質，並添加祖傳的米津紅棗露，其中包含的紅棗、甘草、枸杞等成分主要是為了協助調和漢方，讓主成分能發揮最大效益、強化營養。最重要的一點是，為了讓小朋友也好入口，莊廣和堂轉大人萃滴精特別打造口感甘甜、帶有雞湯清香味的設計，要讓小朋友就像是三胞胎的童年一樣，把這些祖傳的點滴心血與期許，都喝進肚子裡！剩下來令人煩惱的「轉大人」工作，就能安心交給專業的莊廣和堂轉大人了。

ET快訊
獨／總價破16億！200台G Car齊聚台中　鑽石版+越野神
輪椅妹現身立院！右腳、左手包石膏　友人推輪椅來抗議
新竹女警火辣黑絲照曝！　每周1天全套
立院爭執不斷！謝龍介突唱「賴清德剛就職今就送終」
新竹女警甜美長相曝！　下海做半套惹「大麻煩
《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布離婚　結束18年婚姻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單身5年嘆緣份難　妹子曝條件「要180cm」！網見2點：是妳太挑

你報稅了嗎？旅平險也可節稅　4種保險容易忽略申報

最萌身高差超難牽手、男生玩交軟「聊到身高」就破局！長高血淚史＋祖傳偏方大公開

最快9月上路！台鐵「海風號」及「山嵐號」設計曝　打造奢華輕旅行

「艾維尼」下周一成颱率升高　賈新興：熱帶低壓9成機會生成

獨／總價破16億！200台G Car齊聚台中　鑽石版+越野神獸都來了

梅雨鋒面徘徊雷雨轟炸到周五　專家估新鋒面下周二報到

4星座超堅定！　絕不走偏路

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

你報稅了嗎？旅平險也可節稅　4種保險容易忽略申報

最萌身高差超難牽手、男生玩交軟「聊到身高」就破局！長高血淚史＋祖傳偏方大公開

最快9月上路！台鐵「海風號」及「山嵐號」設計曝　打造奢華輕旅行

「艾維尼」下周一成颱率升高　賈新興：熱帶低壓9成機會生成

獨／總價破16億！200台G Car齊聚台中　鑽石版+越野神獸都來了

梅雨鋒面徘徊雷雨轟炸到周五　專家估新鋒面下周二報到

4星座超堅定！　絕不走偏路

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

走不出喪父之痛！何如芸「摸爸爸身分證截角」哭了：生活蒙上一層紗

馬英九：賴清德應修正兩國論　放下意識形態「台海才有和平契機」

高醫炸彈恐嚇信破案！動機疑不單純　嫌犯辯：心情不好開玩笑

你報稅了嗎？旅平險也可節稅　4種保險容易忽略申報

溫班亞瑪全票領銜NBA最佳新秀陣容　雷霆2人獲選傲視全聯盟

別自誤誤國讓兩岸更危險！　馬英九籲賴清德修正「新兩國論」

存8位數行員嚇一跳！她糗「0多寫了」　真實金額網驚：也厲害

3名大學生「爬長城」被雷劈！　官方：1人甦醒後報警

美聯邦存保公司董事長辭職　職場性騷擾、歧視爭議纏身

傳接掌台北市警局　警專校長方仰寧：先做好份內工作

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

財神偏愛！農曆四月4生肖迎豐收

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

小表弟吃哆啦A夢頭顱！他PO獵奇照釣出苦主

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

職棒教父陷「忘年戀」桃花劫！　女主角曝光

「職棒教父」欠5億人間蒸發　神隱地點曝光

外送員接單「點開備註欄」傻眼！網一看好毛

明後天雨勢猛又持久　周末恐有熱帶低氣壓「成颱機率曝」

「換臉性愛片」瘋傳　爆乳CEO網紅IG關閉

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

更多熱門

相關新聞

買和尚鸚鵡當寵物！醫生1年後轉手賣掉要坐牢

買和尚鸚鵡當寵物！醫生1年後轉手賣掉要坐牢

河南南陽一鄒姓男子經營一家中醫診所，此前在「花鳥鸚鵡交流群」以750元（人民幣，下同）買下一隻「和尚鸚鵡」，養了不到1年，因嫌鸚鵡很吵便出售，2020年5月他通過唐姓好友介紹，以700元的價格賣給開寵物店的薛姓男子。沒想到，鄧州市法院一審判決鄒男等3人，犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，拘役3個月不等並處罰金3千元不等。

爆好玩「E7PLAY」2~3百玩3小時

爆好玩「E7PLAY」2~3百玩3小時

「雙眼皮手術」未滿月禁牛肉？醫師給答案

「雙眼皮手術」未滿月禁牛肉？醫師給答案

上班族常腹瀉！吃東西就胃悶　中醫一問：常吃2食物「以為健康」

上班族常腹瀉！吃東西就胃悶　中醫一問：常吃2食物「以為健康」

嘉義長庚健保中醫巡迴醫療計畫　前進偏鄉番路

嘉義長庚健保中醫巡迴醫療計畫　前進偏鄉番路

關鍵字：

矮男高個男街訪街訪突即隊長高成長期中醫偏方莊淑旂

讀者迴響

熱門新聞

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商偷2瓶飲料

私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

白家綺「腰內三層肉溢出」被拍！

愛台外籍YTR遭出征！粉絲退訂要求下架影片

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

「老公交纏繼妹」不倫激戰　人妻當場爆吐

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面