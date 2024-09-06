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烏克蘭戰後最大改組！國會表決委任9新部長　澤倫斯基前顧問接外長

▲▼烏克蘭國會5日進行內閣改組，總統澤倫斯基的前顧問西比哈（Andrii Sybiha）接任外交部長。（組圖／翻攝自維基百科）

▲烏克蘭內閣改組，總統澤倫斯基的前顧問西比哈（右）取代庫列巴接任外長。（組圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭最高拉達（國會）5日進行了自2022年俄羅斯全面入侵以來最大規模的政府內閣改組，議會表決通過委任9位新部長，並由總統澤倫斯基的前顧問西比哈（Andrii Sybiha）接任外交部長。這次改組引發了對總統權力集中的批評，然而，支持者認為在戰爭期間集中權力是必要的。

據BBC等外媒報導，烏克蘭國會過去2天批准了多名部長和2名副總理的請辭，對外知名度較高的外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也在5日提交辭呈。烏方隨後舉行全體會議，進行內閣改組。會上，烏克蘭總統澤倫斯基提名職業外交官西比哈（Andrii Sybiha）接任外交部長，並獲得通過。

此前，西比哈已在澤倫斯基辦公室負責外交政策和戰略夥伴關係事務多年。澤倫斯基解釋，這些變動是為了確保政府更積極地爭取西方盟友的援助。儘管西比哈將接替庫列巴成為新外長，但專家指出，這項人事變動預計不會對烏克蘭的外交政策造成重大改變，因為烏克蘭的關鍵外交政策事務在戰爭期間通常由總統府主導，外長只扮演次要角色。

▲▼基輔原軍事管理局長庫列巴（左）、極具歐洲事務經驗的史蒂芬尼希娜（中），以及烏克蘭國防工業集團總經理斯梅塔寧（右）也都受邀入閣。（組圖／翻攝自維基百科、X）

▲基輔原軍事管理局長庫列巴（左）、極具歐洲事務經驗的史蒂芬尼希娜（中），以及烏克蘭國防工業集團總經理斯梅塔寧（右）也都受邀入閣。（組圖／翻攝自維基百科、X）

此次改組的另一項重要任命是基輔原本的軍事管理局長庫列巴（Oleksii Kuleba）將出任新任副總理，負責國內重建和基礎設施發展。此外，烏克蘭還推進了歐洲一體化進程，重新任命史蒂芬尼希娜（Olha Stefanishyna）為負責歐洲事務的副總理，而烏克蘭國防工業集團總經理斯梅塔寧（Herman Smetanin）則被任命為負責國內軍備生產事物的戰略產業部長。

這些任命顯示出烏克蘭政府在應對內部挑戰和國際關係上進一步加強，但國會內部和反對派對這次改組持不同意見。反對派國會議員拉祖姆科夫（Dmytro Razumkov）認為，內閣改組不會有太大變化，因為多數的決策仍由總統府主導，還有部分反對派議員批評澤倫斯基缺席了投票程序。儘管如此，澤倫斯基領導的人民公僕黨成員則強調總統對結果的高度關注。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）則對新任命表示支持，稱這些官員的經驗將幫助烏克蘭實現戰略目標。由於戰爭期間的特殊情勢，澤倫斯基擁有較大的行政權力，而支持者認為在當前的戰爭狀態下，集中權力有助於應對挑戰並保持國家穩定。

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