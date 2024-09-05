雷射武器上艦測試？　陸神秘隱形護衛艦再現蹤

▲解放軍新型神秘護衛艦被捕捉到，其艦上安裝疑似雷射武器的發射裝置。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸神秘的新型隱形護衛艦再度現蹤，此次曝光的照片角度清楚拍攝到，艦上安裝一款外型類似於紅旗-10艦空導彈發射器。值得注意的是，該裝置缺少導彈發射單元，僅存在一個發射孔，被懷疑是一款雷射（陸稱激光）武器的測試平台。

繼今年5月初被捕捉到進行海試後，這款外表光滑具低可探測性的新型隱形護衛艦再度曝光，明顯可以看到該艦上層建築後部到飛行甲板前方平台安裝僅有一個發射孔的全新發射器裝置。陸媒推測，這個發射器並非用於導彈，而是某種新型的光電設備，甚至是定向能雷射武器。

近年解放軍在雷射武器研發領域獲得不少的突破，大陸科學雜誌《光學學報》才在今年8月刊文稱，已經開發出一種新的冷卻系統，完全消除高能雷射光器在運行過程中產生的有害熱量，而有了這項新技術，武器產生的雷射光束，可以無限期釋放能量，光束不會出現任何中斷或性能下降。

當然除了疑似出現雷射武器的試驗平台，這艘新型護衛艦備受矚目的無疑是艦艇的外型設計，與瑞典「偉士比級」隱形護衛艦有些相似，包含將主炮隱藏在隱形炮塔內部，只有射擊時才露出。同時艦體上層結構、甲板都沒有會增加雷達反射信號的天線和設備，加上艦體表面非常光滑，凸顯該艦對隱形性能的高度重視。

此外，該艦的綜合桅桿設計也引發高度討論，與傳統的桅桿設計相比，這種集成一體化的結構能夠顯著降低雷達反射截面，同時減少設備之間的電磁干擾。而這樣的設計已經在055型大型驅逐艦和航母「福建艦」上廣泛應用。陸媒更進一步指出，這艘神秘護衛艦還有可能測試全電推進系統，無論在提高艦艇運轉效率、生存能力都將具有顯著的優勢。

從整體的體型來看，這艘新型隱形護衛艦和解放軍現役056型護衛艦相當，有分析指出未來將可能承接退役056護衛艦，成為中國海軍專門的海岸防禦力量。但也有專家認為，鑒於目前056艦幾乎可以被更大的054A型護衛艦所替代，因此該艦很可能只是一個用於測試、驗證最新技術的平台。