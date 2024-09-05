醫開刀「誤切肝臟」出大包　美病患失血死在手術台上

▲醫師誤把肝臟切除，導致病患死在手術台上。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名70歲男子身體不適緊急就醫，被醫師告知必須立刻動手術，否則將出現嚴重併發症。他聽從醫師的建議接受腹腔鏡脾臟切除術，然而醫師卻出大包，誤把肝臟切除，傷及一條主要動脈造成失血，讓他最終死在手術台上。

AL.com、紐約郵報報導，70歲男子威廉（William Bryan）8月與妻子貝芙莉（Beverly Bryan）8月前往佛州度假，卻身體左側突然感到一陣疼痛。夫妻倆立刻前往當地醫院，醫師擔憂脾臟出現異常，告知必須立刻開刀。

威廉8月21日接受腹腔鏡脾臟切除術，但醫師沙洛夫斯基（Thomas Shaknovsky）卻錯誤切除肝臟，傷及主要動脈造成失血，威廉在手術台上身亡。不只如此，醫師錯誤切除肝臟的狀況並未立即被發現，沙洛夫斯基把取出的肝臟標註為脾臟，在威廉過世之後，經該院一名病理學家檢查，確認醫師取出的並非脾臟，而是肝臟。

據稱沙洛夫斯基向貝芙莉說明，威廉脾臟病變嚴重，比正常大上4倍並轉移至身體另一側。在典型普通人體之中，肝臟位於腹腔右上方、橫膈膜之下，在胃、右腎、腸的上方；脾臟則是位在腹腔左上方，與胃相連，明顯小於肝臟。

整起案件已經達成和解。貝芙莉表示，請來律師協助是為了幫丈夫討回公道，希望這名醫師不要再治療其他病患，「我不希望再有人因為他的無能在醫院喪命」。依據律師事務所的說法，醫師沙洛夫斯基去年也曾發生類似醫療糾紛，誤把病患胰臟的一部分切除，而非按照計畫進行腎上腺切除術。