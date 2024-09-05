千萬國際客目標「現在才破500萬」　陳世凱坦言：剩一季壓力大

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國際旅客來台今年1月迄今剛破500萬人次，讓今年千萬國際客目標達標難度高，交通部長陳世凱坦言，日幣貶值讓日本旅客來台少60萬到80萬，剩下一季確實壓力很大，要達到預定目標「要很努力、要非常努力，才能達到」，目前仍以千萬為目標，觀光署已推出許多優惠方案，也規劃加碼再推抽獎活動。

千萬國際客目標才剛達到一半，距離年底僅剩4個月時間，今年要達成千萬國際旅客目標面臨嚴峻挑戰，交通部長陳世凱今出席道安記者會受訪表示，目前仍朝千萬國際旅客來台目標前進，但坦言剩下一季確實壓力很大。

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至於是否認為會達標，陳世凱表示，國際旅客仍以千萬為目標，要達到預訂目標，坦白說要很努力、要非常努力，才能達到，觀光署同仁相當努力，宣傳和優惠提出相當多方案，也希望再提出加碼抽獎活動，讓國際旅客可以一來再來，鼓勵更多觀光客來台，至於談檢討下修的時間有點早。

陳世凱表示，近年來日本旅客來台減少一些，與日幣貶值有關，造成日本旅客來台灣少了60萬到80萬人，加上0403花蓮地震造成太魯閣等觀光景點災害，讓觀光設施相對減少，目前仍持續努力中，觀光署推出一些方案，包括航空公司機票優惠、與台鐵公司合作推兩人同行一人免費，用相關優惠吸引觀光客來台，宣傳則包括日本市場邀請妻夫木聰來台6天5夜，拍攝影片行銷台灣迷人景點，在日本宣傳，針對韓國市場也找Super Junior圭賢代言，未來國際宣傳也會持續加強。

陳世凱強調，除今年目標外，也會努力擘劃明年度怎麼國際宣傳，工程面上針對花蓮太魯閣景區損害，希望年底前修復開放局部區域，盼透過各種方式衝高國際客來台。

至於旅宿業缺工，陳世凱說明，旅宿業缺工嚴重，已跟勞動部溝通，8月28日開放僑外生從事旅宿工作，可解決一部分問題，移工則會持續再爭取。