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妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚：超級方便

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO逛UNIQLO，發現新奇的自助結帳機。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少賣場引進自助結帳機台，能節省時間與緩解排隊人潮。一名妹子則驚呼，昨（5）日在UNIQLO挑中幾件衣服，發現店內設有自助結帳機，於是她上前使用一番，殊不知還沒掃條碼，螢幕就顯示所有的購買品項與尺寸，讓原PO嚇到吃手手。其他網友也大讚「迪卡儂也是這樣～那時候連籃子都還在手上就已經被掃到了！」

一名女網友在Dcard表示，連假去逛UNIQLO時，發現店內有新增自助結帳機台，於是原PO好奇走上前體驗，並把幾件衣服一起放在感應區，下秒螢幕精準顯示出商品名稱與尺寸。

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原PO一臉驚訝強調，「完全沒有掃衣服的條碼，機器竟然全部都知道！」對此，原PO也瞪大眼求問，有沒有UNIQLO員工可以分享，機器到底是怎麼知道她買了什麼東西？

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO沒有刷條碼，機器秒顯示品項與尺寸。（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，釣出內行人笑回，「台灣很晚才進這種自助收銀，台灣第一間有自助收銀是台北車站館前店，日本很早就有這種自助結帳，有機會可以去南京復興的大創也有自助結帳」、「社交懶人超喜歡，不用跟店員講話，還很常不用排隊可以直接結帳出去，爽」、「迪卡儂也是這樣～那時候連籃子都還在手上就已經被掃到了！超級方便」、「前年在英國買的時候就有了！第一次用真的覺得超酷」。

對此，有店員解惑，「RFID電子標籤」、「對，就是RFID吊牌，已經很久了。結帳的時候我們不是掃條碼，是放到板子上感應，常常有阿姨跟我說：妳為什麼沒掃條碼就結完了，每個RFID都是一張身分證，就算是同顏色尺寸，身分證字號也不一樣，所以完全能知道是哪個顏色尺寸」。

不過也有苦主吃過悶虧，「這種其實也不太好！在日本購買時，有幾件沒有感應到，整筆刷退重刷，回國後帳單出來發現，白白多付了匯差及刷卡手續費，因為購買量多，差了台幣500多元」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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