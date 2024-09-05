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柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網滿頭問號：這啥

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲北院今重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

北院今（5日）二次召開羈押庭，民眾黨主席柯文哲遭到收押禁見。對此，有網友注意到法官裁定理由摘要中，突然出現一句「迥然若揭」，意外引起討論。

北院5日指出，柯文哲經訊問後，不爭執聲請書所指部分事實，並有被告、共犯、證人之陳述、相關卷證資料等足稽。柯文哲明知增加過高、超過560%的容積給京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，迥然若揭，並因此致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元。則被告涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪之犯罪嫌疑重大。

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其中，「迥然若揭」在PTT上引起網友討論。有網友指出，法官的這句話明顯是「迥然不同」與「昭然若揭」的合體，但兩者意義天差地遠，認為是不是法官用錯，或自創了一個新的詞。

網友看完紛紛留言，「嗯，應該用昭然」、「人家是法律系又不是中文系」、「你書讀得比法官多？」「重點就只有一個 法官認為他『明知』」、「事實上就沒有迥然若揭這種用法，自己去司法院判決搜關鍵字就知道了」。

根據教育部成語典資料顯示，確實有「迥然不同」及「昭然若揭」這兩句成語，但輸入「迥然若揭」後卻只得到「正文資料0則及附錄資料0則」的搜索結果。

▼教育部成語典找不到「迥然若揭」的資料。（圖／翻攝教育部成語典）

▲▼柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網滿頭問號：這啥。（圖／翻攝教育部成語典）

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