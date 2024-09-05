囚車抵達看守所！　民眾舉牌狂喊「爽爽爽」：土城的選擇柯文哲

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

民眾黨主席柯文哲因任台北市長期間的京華城容積案，遭檢廉搜索約談並羈押，第一次羈押庭無保請回，5日下午2時召開第二次羈押庭，法院裁准羈押禁見，柯文哲於下午5時50分左右上囚車前往台北看守所，囚車已於傍晚6時30分抵達北所。

▲有民眾聚集在台北看守所外，舉牌喊爽。（圖／記者陳以昇攝，下同）

台北看守所外聚集約50名民眾，有人舉起自製牌「恭喜入主土城第一排，土城的選擇柯文哲，進喔進喔」，高喊，「爽、爽、爽」，今天不用睡覺了；還有民眾比倒讚，「柯文哲被關囉」。