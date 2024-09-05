快訊／柯文哲遭羈押禁見　民眾黨：團結支持柯主席捍衛清白

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前因京華城案遭檢調聲押，無保請回後檢方抗告成功，5日下午2點北院再開羈押庭，並於下午5點16分裁定柯文哲羈押禁見。對此，民眾黨除了重申支持柯捍衛清白立場外，也質疑，基於相同事證，前案裁定「無保請回」，本次卻裁定「羈押禁見」，裁定理由前後迥異之依據為何？此外，民眾黨質疑，北院單憑揣測就入人於罪，扣柯文哲以「涉犯圖利罪犯罪」罪名，已對司法之嚴謹與公正性，構成嚴峻挑戰。

民眾黨表示，自8月30日檢廉發動搜索柯文哲主席住家、辦公室及台灣民眾黨中央黨部以來，柯文哲主席即遭受司法不公平對待，檢廉在搜索時明顯踰越搜索範圍，後續更以馬拉松式訊問，進行非關案旨的偵訊，極力羅織罪名、斧鑿斑斑。

民眾黨說，過程中，人民親眼見證檢方與特定媒體勾串洩密，踐踏法治國原則，擴大台灣社會的鴻溝與裂痕。檢方聲押理由不充分，特定媒體獨家報導與傳聞卻漫天飛舞，偵查不公開淪為笑柄，柯文哲主席還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑。

民眾黨質疑，基於相同事證，前一案之地院法官裁定「無保請回」，本次之地方法院法官卻裁定「羈押禁見」，裁定理由前後迥異之依據為何？本次裁定，法官表示「被告明知增加過高、超過560%的容積予京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，迥然若揭」，據此做為裁定羈押柯文哲之主要理由。

然而，關於京華城之容積係由都市計畫審議委員會以「共識決審議」，並非由柯文哲前市長一人所決行；且台北市都發局於蔣萬安市長任內（2024.1.24），亦曾發布新聞稿，說明京華城容積率變更合乎「合宜性、公益性、對價性、適法性」，本次法官如何認定柯文哲「明知違法卻執意為之」？裁定如何服眾？

民眾黨強調，在本次法院裁定中，不見任何期約賄賂之事證、更無坊間所盛傳之「不法金流」存在，法官諭令卻表明相關事證「仍有待偵查檢察官依調查所獲之具體證據查明」，如此單憑揣測就入人於罪，扣柯文哲以「涉犯圖利罪犯罪」嫌疑重大之罪名，已對司法之嚴謹與公正性，構成嚴峻挑戰。

民眾黨說，柯文哲擔任台北市長期間，一心促進北市繁榮、為民謀福，坦蕩清廉；30年從醫生涯救人無數，其一生清譽不容抹黑踐踏。民眾黨將團結一致，堅定支持柯文哲主席捍衛清白。

民眾黨呼籲，司法應秉持勿枉勿縱、無罪推定原則，而非淪為政治工具，以臆測、片面偏頗之證據入人於罪，值此危難時刻，民眾黨更將全黨上下一心，黨公職人員亦將堅守崗位，發揮在野黨監督制衡力量，秉持創黨理念與初衷，秉持「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」價值，堅定前行。