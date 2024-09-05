質疑高雄國賓「危老鑑定」瑕疵　住戶拉布條抗議：容積獎勵不合理

記者賴文萱／高雄報導

高雄國賓飯店因危老重建容積率高達1142%，遭重新審慎，鄰近住戶組成的自救會約30人，今（5）日上午前往高雄市政府抗議，質疑短短不到2年時間，結構安全評估報告R值從不到30，變成65.71變成危老，評鑑報告有疑慮，呼籲市府堅持維護市民立場，勿為業者背書。

▲質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條抗議。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議員邱于軒、陳麗娜今陪同自救會成員前往市府抗議指出，國賓案的核心問題，是民國109年當時所提出結構安全評估報告，顯示R值不到 30，也就是說高雄國賓飯店是結構安全毫無問題的建物。

▲▼質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條：容積獎勵不合理。（圖／記者賴文萱攝）

但短短經過一年多，在無任何重大災情下，國賓為申請危老重建，出具經技師簽證的結構評估報告，且R值竟高達 65.71，從本來結構安全建物，變成危老。自救會質疑，如果111年國賓已是危老，又為何敢繼續營業到112年才歇業？

另外，大陸建設在高雄市愛河畔國賓飯店舊址（商五用地容積840％），使用危老條例獎勵容積 36%，容積直接突破極限到容積 1142%。這讓愛河河岸出現 58層 、52 層兩棟巨大建築，自救會認為，超高的容積設計成 550 戶住家及二家店舖導致諸多衝擊，且基地位於土壤液化高潛勢區的威脅，容易導致鄰房施工安全的疑慮。

由於國賓飯店開發案今日上午於市政府召開環評大會，自救會呼籲環評委員應主動索取完整報告書，並請第三方公正單位檢視評估內容是否有錯誤，針對危老獎勵申請報告書有瑕疵，且疑點重重，應撤銷。另外，該案已經進入行政訴願程序，認為環評大會的審查應立即暫停。

▲自救會成員表示，超高容積設計，施工恐釀兩側鄰房安全疑慮。（圖／記者賴文萱攝）

邱于軒並指，她和自救會成員不斷申請政府資訊公開，直到9月4日才提供民衆申請，查閱結構安全性評估初步評估報告，「攤開報告後，乍看之下危險度分數確實符合45分以上危老資格，不過仔細看仍有些瑕疵，如結果判定分數為65.71，但內文中卻是52.45，其他專業細節會去委請其他專家檢視」。

她質疑，原來市府審核的這麼鬆散，評估總分和內文明明不一致也通過；111年2月市府就知悉國賓屬危老建築，市府沒有列管也沒有任何作為，讓國賓又繼續營業了近一年。

▲陳麗娜質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵。（圖／記者賴文萱攝）

她強調，超高容積的核準造成土地高強度的使用，以國賓為例，原本一棟21樓的商業飯店，預計被改建為兩棟各高達52樓和58樓、共計550戶的住商混合大樓。

一旦基礎建設沒跟上，未來住戶的生活品質勢必是一大挑戰，到時候建商賺飽飽，週邊的環境改善成本卻是全高雄市民要買單。「容積的核准要嚴謹，這和民眾的生活品質及生命財產有極大的關係！」

▲邱于軒認為，容積核准要嚴謹，否則會造成居民生活品質、生命財產有疑慮。（圖／記者賴文萱攝）

對此，高雄市工務局回應，該案依據「危老條例」規定，申請建物危老重建初評，程序及標準為全國一致，都是由申請人委託經內政部認可委託之32間專業機構，進行危老建築耐震初評，再經由專業機構進行審查，依危老條例給予的奬勵容積，並無創設其他容積獎勵項目。

針對國賓飯店兩次初評報告危險度總分差異，工務局指出，國賓飯店於109年9月是針對建物公共安全申報所作的耐震初評申報風險值，與111年危老重建申請所作的耐震能力初評報告不同，後者初評報告由結構技師考量整體建築物高低樓層不同結構系統進行計算評估，並經台北市結構工程工業技師公會審查，確認評估方法符合學理，查核完成。

工務局強調，本案尚未完成申請建築執照程序，後續仍會透過都市設計審議、交通影響、環境影響評估、結構審查及建造執照等審查程序，嚴格把關危老重建計畫，維護全體市民權益。