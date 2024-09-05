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納管模擬槍主要零件！　花蓮警提醒：明年2 ／12前報繳

▲▼花蓮縣警察局近期辦理講習，並由各分駐派出所張貼宣導海報周知。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮縣警察局近期辦理講習，並由各分駐派出所張貼宣導海報周知。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為防止不法分子利用模擬槍零件，組裝成具殺傷力之非法槍枝，危害社會治安，「槍砲彈藥刀械管制條例」於今年1月3日修正公布納管模擬槍主要組成零件，內政部並於8月12日公告查禁模擬槍主要組成零件。花蓮縣警察局近期積極辦理講習，請各分駐派出所張貼宣導海報周知。

▲▼花蓮縣警察局近期辦理講習，並由各分駐派出所張貼宣導海報周知。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

有關模擬槍之定義及現行實務，其主要組成零件為槍管、槍機、轉輪、滑套、槍身、上機匣(上蓋)、下機匣(槍身)、彈匣及撞針，與真槍相差無幾，且零件多數可共通使用，不法分子將其組裝成改造槍砲，或將整枝模擬槍拆解成零件，恐陷入無法處罰之困境。

▲▼花蓮縣警察局近期辦理講習，並由各分駐派出所張貼宣導海報周知。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

為達確實列管之效，警方呼籲，已持有「模擬槍主要組成零件」民眾可申請報備持有或自願繳銷，截止期限為明年2月12日，請民眾儘速於期限屆滿前攜帶「模擬槍主要組成零件」及相關身分證明文件，至戶籍所在地警察局、分局或分駐（派出）所辦理報備持有，並刻印辨識碼後即可繼續合法持有。若自願繳銷可向任一所在地警察局、分局或分駐（派出）所辦理。

另外，花蓮縣警察局特別強調，持有模擬槍主要組成零件之民眾，若未於期限前完成報備程序，可處新台幣20萬元以上500萬元以下罰鍰並沒入，請持有模擬槍主要組成零件之民眾務必注意報繳期限，以免觸法，得不償失。

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