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社會 社會焦點 保障人權

彰化玩具店涉販賣禁售模擬槍　業者夫妻辯「客人寄放」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警近日前往玩具店搜索，查獲店內放有槍身、彈夾等證物 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中打偵辦槍砲案，發現彰化縣玩具店陳姓業者，涉嫌違反販售公告查禁的模擬槍，檢警近日前往玩具店搜索，查獲店內放有槍身、彈夾等證物，陳男辯稱是客人忘記取走，警方訊後仍依槍砲罪嫌將陳函送彰化地檢署偵辦。

刑事局中打五隊去年查獲王姓男子及劉姓男子非法持有2把改造手槍、子彈等贓證物，經溯源發現，來源疑是彰化一家玩具店，全案報請檢方偵辦後，本月初專案小組前往玩具店搜查，查扣槍身、彈夾等物。

玩具店業者陳姓夫妻辯稱，槍身及彈夾都是客人寄放忘記取走，否認販售公告查禁的模擬槍，惟警方已掌握業者涉案事證，偵訊後依槍罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，依據槍砲彈藥刀械管制條例，非法持有槍械可處5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金；未經許可持有、寄藏或意圖販賣而陳列公告查禁之模擬槍者，處1年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金；未經許可販賣公告查禁之模擬槍主要組成零件者，處100萬元以上1000萬元以下罰鍰；其情節重大者，得併令其停止營業或勒令歇業。

警方表示，民眾及玩具槍店販售業者切勿以身試法；民眾若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同防制非法槍械，以有效淨化社會治安。

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