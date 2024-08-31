中橫東段大禹嶺至太魯閣9月份施工交管　最新行車攻略一次看

▲台8線中橫公路東段9月份施工管制措施協調會議。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台8線中橫公路東段於0403震災及凱米風災後，沿線搶修復建工程施工推展順利，因強震過後又逢颱風豪雨，道路邊坡穩定性較低，至今落石頻率仍高，考量用路人安全及搶修復建工程需要，目前仍採分階段管制放行，並視後續復建工程進度逐步放寬管制措施。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段於8月29日按例邀請中橫公路大天祥地區住民與各業者代表，以及相關機關單位等共同討論9月份管制措施並依共識訂定台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣（110.1k~184.5k）路段113年9月份施工交管措施如下∶

一、大禹嶺至天祥(110.1k~167.7k)路段：

1、交通管制區間為114.6k（合歡派出所）~167.7k（天祥）。

2、不分平日、假日，於每日上午7時至下午16時30分，除117.4K關原路段之復建工區因辦理地錨工程施工須採5次放行時段(7時~8時、10時、12時~12時30分、14時30分、16時~17時30分)外，其餘沿線災修工區視施工需要採機動管制交通。

3、上述117.4K關原路段之復建工區之管制範圍為匡盧隧道東口至野溪休息區(117.1k~117.7k），其中上午10時及14時30分之兩放行時段，以限於放行前已抵達管制站停等之車輛全數放行為原則，俟排隊車流放行過後旋即封閉管制 。

4、下午17時30分至下午18時30分以後禁止進入（只出不進）。

5、下午18時30分至翌日上午7時實施夜間封閉管制。

6、提醒由大禹嶺至太魯閣口之用路人，務必於17時前抵達天祥，以免錯過天祥至太魯閣口放行時段；另由太魯閣口至大禹嶺之用路人建議最遲應利用天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）路段15時之放行時段前往大禹嶺，以避免遭遇18時30分之夜間封閉管制，並請用路人妥為規劃行程。

二、天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）路段，為考量大天祥地區住民與農產運輸之需求，將放寬管制措施，已增加1次下午15時放行時段。

1、交通管制區間為167.7k（天祥）~184.5k（太魯閣閣口、砂卡礑隧道東口）。

2、不分平日、假日，每日採5個時段放行（7時~8時、10時、12時~13時、15時及17時~17時30分），其中每日上午10時、15時之兩放行時段，以限於放行前已抵達管制站停等之車輛全數放行為原則，俟排隊車流放行過後旋即封閉管制。

3、17時30分至18時30分以後禁止進入（只出不進）。

4、18時30分至翌日上午7時實施夜間封閉。

5、另太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流措施如下：

（1）.西行（太魯閣往天祥方向）：太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→台8線長春隧道→天祥。

（2）.東行（天祥往太魯閣方向）：台8線→長春隧道→太魯閣口→花蓮（宜蘭）。

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上述每日管制放行前，搶修團隊均將先實施朝巡清理路面，不排除因天候或災害偶有延後放行或暫停放行之可能；管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時（例如流芳橋西端對岸岩壁有落石崩滑情形、零星邊坡土石泥流漫溢等），則將採機動管制措施，俟阻礙因素排除後再警戒放行，以維用路人安全。

公路局呼籲用路人，山區道路地震及颱風豪雨（或連續降雨）過後易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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