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打破你對咖啡的想像！德國iF設計獎KOOBESTAR酷覓咖啡 登陸台北東區

▲▼KOOBESTAR酷覓咖啡,咖啡品牌,酷必捲。（圖／KOOBESTAR酷覓咖啡提供）

▲「KOOBESTAR台北忠孝敦化店」正式登陸台北東區街頭，新穎的設計吸引潮流人士Check in。（此為商品形象照，實際使用紙杯，下同）

圖、文／KOOBESTAR酷覓咖啡提供

台灣除了手搖店林立，隨著咖啡人口的增加，創新咖啡品牌也陸續插旗台灣市場。來自台中的咖啡生力軍KOOBESTAR酷覓咖啡，近日終於在台北東區正式登陸，點亮低迷的東區成為潮流人士咖啡踩點的新選擇。全新品牌「KOOBESTAR」台北忠孝敦化店於9/3盛大開幕，開幕前活動預計推出三天招牌飲品買一送一優惠，並推出頭等艙會員酬賓計畫，註冊line會員可享：買任一咖啡、茶飲品就送「酷必捲」（原價$40/支）禮遇，會員積點活動及會員生日禮驚喜活動，創造一波討論話題。

▲▼KOOBESTAR酷覓咖啡,咖啡品牌,酷必捲。（圖／KOOBESTAR酷覓咖啡提供）

▲▼屢獲國際大獎並受知名台灣航空公司商務艙的指定小點「酷覓星」結合「KOOBESTAR酷覓咖啡」為上班族打造“喝咖啡+配點心”的下午茶小確幸。

▲▼KOOBESTAR酷覓咖啡,咖啡品牌,酷必捲。（圖／KOOBESTAR酷覓咖啡提供）

「KOOBESTAR酷覓咖啡」源自台中，是由打造出年銷破億的「自然主意 蘇打餅」與知名台灣航空公司商務艙指定小點的「酷覓星」主理人劉鼎碩與張崇滋夫婦創立的全新咖啡品牌，雖然早已擁有強大的食品研製銷售經驗，為了探索更多咖啡的新風貌，更去考取SCA國際咖啡師證照，2023年在台中公益路推出第三個全新品牌「KOOBESTAR」概念店，將咖啡結合受消費者喜愛的潮流小點，只要購買$50起的精品咖啡「KOOBECAFE菓風咖啡」就可以獲得美味的「KOOBE JAM酷必捲」點心，”喝咖啡+配點心”的貼心創意，為上班族群打造了下午茶的小確幸。

為了把關咖啡的飲品風味，兩位創辦人更是潛心研習咖啡專業並考取國際咖啡師證照，嚴格把關每項飲品的風味並完美搭配酷必捲，開創出一口咖啡、再一口酷必捲的風格吃法，特別推出「茶感菓咖$50」精選100%阿拉比卡精品咖啡豆，選用中烘焙，以衣索比亞水洗混搭厄瓜多日曬橡木桶，迸發濃郁果物風味的配方豆，帶有熱帶水果的奔放；「KOOBE檸香咖啡$95」使用當季新鮮檸檬與精品咖啡MIX黃金比例，入口迎上檸檬香氣，清爽甜感帶出多層次果香風味；『綠豆霜咖啡$95」綿密滑順濃稠的口感，入口後綠豆的甜香濃郁，絕無添加人工香料，一入口感受如同童年般純粹，再淋上精品咖啡，MIX潮味口感，一口口無法停止的新奇體驗。招牌當中最受注目的「醇厚奶霜拿鐵$95」，巧妙以霜淇淋取代牛奶，打造口感醇厚，奶味甜香順口的創意拿鐵，不到百元享用到精品咖啡的絕佳體驗。

▲▼KOOBESTAR酷覓咖啡,咖啡品牌,酷必捲。（圖／KOOBESTAR酷覓咖啡提供）

▲「KOOBE茶感菓咖」精選100%阿拉比卡精品咖啡豆，選用中烘焙的衣索比亞水洗混搭厄瓜多日曬橡木桶，迸發濃郁果物風味的配方豆，帶有熱帶水果的奔放。

▲▼KOOBESTAR酷覓咖啡,咖啡品牌,酷必捲。（圖／KOOBESTAR酷覓咖啡提供）

▲「KOOBE檸香咖啡」使用當季新鮮檸檬與精品咖啡MIX黃金比例，入口迎上檸檬香氣，清爽甜感帶出多層次果香風味。

▲▼KOOBESTAR酷覓咖啡,咖啡品牌,酷必捲。（圖／KOOBESTAR酷覓咖啡提供）

▲KOOBESTAR獨創的「綠豆霜拿鐵」，綠豆的甜香濃郁，MIX精品咖啡，綿密滑順濃稠的口感，一口口無法停止的新奇體驗。

▲▼KOOBESTAR酷覓咖啡,咖啡品牌,酷必捲。（圖／KOOBESTAR酷覓咖啡提供）

▲KOOBESTAR最受注目的招牌之一「醇厚奶霜拿鐵」以霜淇淋取代牛奶，口感醇厚，奶味甜香順口。

除此之外還推出「買咖啡享酷必捲」的尊榮會員方案，而「酷必捲」除了屢屢奪得比利時itQi、Monde Selection及英國Great Taste等國際食品獎，在食材用料上也不馬虎，獨家研製使用營養糙米膨發後捲入豐富口感的內餡，外皮淋上多層次濃郁特製淋醬，再披覆進藜麥與奇亞籽等超級食物。從飲品到點心，「KOOBESTAR」概念店就是要讓每個人都能以$50起的精品咖啡，享受到以前在商務艙才能體驗到的小點與飲品，現在來到『KOOBESTAR』就能夠輕鬆擁有，「Everyone Could be the Star」。

「KOOBESTAR」目前以台中公益店和台北忠孝敦化概念店兩家門市，強烈前衛的視覺風格以「航空商務艙體驗」為概念，店內空間從空間設計到包裝，特別請到擁有多年紅點設計獎獲獎經驗的設計師親自操刀，並於2024年榮獲德國iF設計大獎的BRANDING & COMMUNCATION 榮獲殊榮，為「KOOBESTAR」打造出獨家的新潮設計。從產品到視覺「KOOBESTAR」強勢帶領出話題推出「會員酬賓計畫」加入會員，買咖啡就享「酷必捲」（$40／支）禮遇，會員積點活動及會員生日禮驚喜活動，創造一波討論話題，將帶動一波新咖啡話題新風潮。▲▼KOOBESTAR酷覓咖啡,咖啡品牌,酷必捲。（圖／KOOBESTAR酷覓咖啡提供）

▲店內裝潢視覺風格強烈前衛，以「航空商務艙體驗」為概念，提供舒適的環境和精品級咖啡點心。

▲▼KOOBESTAR酷覓咖啡,咖啡品牌,酷必捲。（圖／KOOBESTAR酷覓咖啡提供）

▲全新品牌「KOOBESTAR」台北忠孝敦化店於9/3盛大開幕，推出開幕前三天招牌飲品買一送一優惠，並推出頭等艙會員酬賓計畫，註冊line會員可享眾多好康優惠。

【INFO】
▍「會員酬賓計畫」買＊咖啡＊享酷必捲（$40） 禮遇
▍ 「會員註冊禮」註冊送咖啡買一送一卷、分享包好禮買一送一
▍ 「會員集點禮」滿60元即可累積一點，12點兌換任意飲品、20點兌換禮盒
▍ 「會員生日禮」當月贈送生日禮卷兌換買一送一活動
▍ 潮流撞色禮盒7入三盒以上優惠92折、招牌濾掛咖啡第二件半價

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲（台北忠孝敦化店）
KOOBE CAFÉ 菓風咖啡｜$50起
KOOBE JAM酷必捲｜$280起
線上點餐｜Line@ID: @576mvbyi （https://reurl.cc/LAVlZe
門市專線 ｜02-7755-3535
門市地址｜台北市大安區敦化南路一段206號 (忠孝敦化站9號出口)

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲（台中公益旗艦店）
KOOBE CAFÉ 菓風咖啡｜$80起
KOOBE JAM酷必捲｜$250起
線上點餐｜Line@ID: @576mvbyi （https://reurl.cc/LAVlZe
門市專線 ｜04-2208-6688
門市地址｜台中市南屯區公益路二段150號

KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲 其他資訊
IG: https://www.instagram.com/koobestar/
FB: https://www.facebook.com/koobestar/?locale=zh_TW
官網: https://koobestar.com/
 


 

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KOOBESTAR酷覓咖啡咖啡品牌酷必捲

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