打破你對咖啡的想像！德國iF設計獎KOOBESTAR酷覓咖啡 登陸台北東區

▲「KOOBESTAR台北忠孝敦化店」正式登陸台北東區街頭,新穎的設計吸引潮流人士Check in。(此為商品形象照,實際使用紙杯,下同)

圖、文/KOOBESTAR酷覓咖啡提供

台灣除了手搖店林立,隨著咖啡人口的增加,創新咖啡品牌也陸續插旗台灣市場。來自台中的咖啡生力軍KOOBESTAR酷覓咖啡,近日終於在台北東區正式登陸,點亮低迷的東區成為潮流人士咖啡踩點的新選擇。全新品牌「KOOBESTAR」台北忠孝敦化店於9/3盛大開幕,開幕前活動預計推出三天招牌飲品買一送一優惠,並推出頭等艙會員酬賓計畫,註冊line會員可享:買任一咖啡、茶飲品就送「酷必捲」(原價$40/支)禮遇,會員積點活動及會員生日禮驚喜活動,創造一波討論話題。

▲▼屢獲國際大獎並受知名台灣航空公司商務艙的指定小點「酷覓星」結合「KOOBESTAR酷覓咖啡」為上班族打造“喝咖啡+配點心”的下午茶小確幸。

「KOOBESTAR酷覓咖啡」源自台中,是由打造出年銷破億的「自然主意 蘇打餅」與知名台灣航空公司商務艙指定小點的「酷覓星」主理人劉鼎碩與張崇滋夫婦創立的全新咖啡品牌,雖然早已擁有強大的食品研製銷售經驗,為了探索更多咖啡的新風貌,更去考取SCA國際咖啡師證照,2023年在台中公益路推出第三個全新品牌「KOOBESTAR」概念店,將咖啡結合受消費者喜愛的潮流小點,只要購買$50起的精品咖啡「KOOBECAFE菓風咖啡」就可以獲得美味的「KOOBE JAM酷必捲」點心,”喝咖啡+配點心”的貼心創意,為上班族群打造了下午茶的小確幸。

為了把關咖啡的飲品風味,兩位創辦人更是潛心研習咖啡專業並考取國際咖啡師證照,嚴格把關每項飲品的風味並完美搭配酷必捲,開創出一口咖啡、再一口酷必捲的風格吃法,特別推出「茶感菓咖$50」精選100%阿拉比卡精品咖啡豆,選用中烘焙,以衣索比亞水洗混搭厄瓜多日曬橡木桶,迸發濃郁果物風味的配方豆,帶有熱帶水果的奔放;「KOOBE檸香咖啡$95」使用當季新鮮檸檬與精品咖啡MIX黃金比例,入口迎上檸檬香氣,清爽甜感帶出多層次果香風味;『綠豆霜咖啡$95」綿密滑順濃稠的口感,入口後綠豆的甜香濃郁,絕無添加人工香料,一入口感受如同童年般純粹,再淋上精品咖啡,MIX潮味口感,一口口無法停止的新奇體驗。招牌當中最受注目的「醇厚奶霜拿鐵$95」,巧妙以霜淇淋取代牛奶,打造口感醇厚,奶味甜香順口的創意拿鐵,不到百元享用到精品咖啡的絕佳體驗。

▲「KOOBE茶感菓咖」精選100%阿拉比卡精品咖啡豆,選用中烘焙的衣索比亞水洗混搭厄瓜多日曬橡木桶,迸發濃郁果物風味的配方豆,帶有熱帶水果的奔放。

▲「KOOBE檸香咖啡」使用當季新鮮檸檬與精品咖啡MIX黃金比例,入口迎上檸檬香氣,清爽甜感帶出多層次果香風味。

▲KOOBESTAR獨創的「綠豆霜拿鐵」,綠豆的甜香濃郁,MIX精品咖啡,綿密滑順濃稠的口感,一口口無法停止的新奇體驗。

▲KOOBESTAR最受注目的招牌之一「醇厚奶霜拿鐵」以霜淇淋取代牛奶,口感醇厚,奶味甜香順口。

除此之外還推出「買咖啡享酷必捲」的尊榮會員方案,而「酷必捲」除了屢屢奪得比利時itQi、Monde Selection及英國Great Taste等國際食品獎,在食材用料上也不馬虎,獨家研製使用營養糙米膨發後捲入豐富口感的內餡,外皮淋上多層次濃郁特製淋醬,再披覆進藜麥與奇亞籽等超級食物。從飲品到點心,「KOOBESTAR」概念店就是要讓每個人都能以$50起的精品咖啡,享受到以前在商務艙才能體驗到的小點與飲品,現在來到『KOOBESTAR』就能夠輕鬆擁有,「Everyone Could be the Star」。

「KOOBESTAR」目前以台中公益店和台北忠孝敦化概念店兩家門市,強烈前衛的視覺風格以「航空商務艙體驗」為概念,店內空間從空間設計到包裝,特別請到擁有多年紅點設計獎獲獎經驗的設計師親自操刀,並於2024年榮獲德國iF設計大獎的BRANDING & COMMUNCATION 榮獲殊榮,為「KOOBESTAR」打造出獨家的新潮設計。從產品到視覺「KOOBESTAR」強勢帶領出話題推出「會員酬賓計畫」加入會員,買咖啡就享「酷必捲」($40/支)禮遇,會員積點活動及會員生日禮驚喜活動,創造一波討論話題,將帶動一波新咖啡話題新風潮。

▲店內裝潢視覺風格強烈前衛,以「航空商務艙體驗」為概念,提供舒適的環境和精品級咖啡點心。

▲全新品牌「KOOBESTAR」台北忠孝敦化店於9/3盛大開幕,推出開幕前三天招牌飲品買一送一優惠,並推出頭等艙會員酬賓計畫,註冊line會員可享眾多好康優惠。

【INFO】

▍「會員酬賓計畫」買*咖啡*享酷必捲($40) 禮遇

▍ 「會員註冊禮」註冊送咖啡買一送一卷、分享包好禮買一送一

▍ 「會員集點禮」滿60元即可累積一點,12點兌換任意飲品、20點兌換禮盒

▍ 「會員生日禮」當月贈送生日禮卷兌換買一送一活動

▍ 潮流撞色禮盒7入三盒以上優惠92折、招牌濾掛咖啡第二件半價

KOOBESTAR*咖啡*酷必捲(台北忠孝敦化店)

KOOBE CAFÉ 菓風咖啡|$50起

KOOBE JAM酷必捲|$280起

線上點餐|Line@ID: @576mvbyi (https://reurl.cc/LAVlZe)

門市專線 |02-7755-3535

門市地址|台北市大安區敦化南路一段206號 (忠孝敦化站9號出口)

KOOBESTAR*咖啡*酷必捲(台中公益旗艦店)

KOOBE CAFÉ 菓風咖啡|$80起

KOOBE JAM酷必捲|$250起

線上點餐|Line@ID: @576mvbyi (https://reurl.cc/LAVlZe)

門市專線 |04-2208-6688

門市地址|台中市南屯區公益路二段150號

KOOBESTAR*咖啡*酷必捲 其他資訊

IG: https://www.instagram.com/koobestar/

FB: https://www.facebook.com/koobestar/?locale=zh_TW

官網: https://koobestar.com/