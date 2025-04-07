超商咖啡「買20送20」！10元喝特濃拿鐵　開工醒神優惠

▲7-11推出咖啡、茶飲優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

連假結束迎接開工，特別需要咖啡提振精神！各大超商也祭出咖啡超殺價，7-11在「LINE禮物」隱藏優惠指定咖啡買1送1，官方APP也有限定茶飲買2送1；全家周一限定「來喝咖啡日」特濃拿鐵、特濃美式「加10元多一杯」；萊爾富門市指定咖啡買1送1、APP「買20送20」；OKmart也有「買2送2」。

★7-ELEVEN

●7-11「LINE禮物」隱藏優惠

特大杯冰濃萃拿鐵，2杯76元，51折（原價一杯75元）。⭢購買連結

特大杯冰濃萃美式，2杯66元，51折（原價一杯65元）。⭢購買連結

大杯熱精品馥列白拿鐵2杯120元 ，5折（原價一杯120元）。⭢購買連結

大杯熱卡布奇諾，6折（原價一杯55元）。⭢購買連結

大杯冰精品美式2杯100元，5折（原價一杯100元）⭢購買連結

＊兌換期為購買當日至50天止。

●OPENPOINT行動隨時取，即日起至4月9日咖啡優惠：

大杯美式，32杯888元（省552元）。

大杯拿鐵，22杯888元（省322元）。

指定冰飲，任選18杯888元（省最多462元）。

珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，22杯888元（省432元）。

西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡，任選16杯888元（省最多392元）。

中杯精品美式／中杯精品拿鐵，14杯888元（省最多512元）。

▼OPENPOINT行動隨時取春遊優惠。（圖／業者提供）

●4月7日限定「現萃茶」優惠：

青梅冰茶，原價240元，特價160元（省80元）。

一顆檸檬青茶／檸檬紅茶，原價240元，特價160元（省80元）。

冰淇淋紅茶，原價260元，特價170元（省90元）。

香鑽水果茶，原價280元，特價200元（省80元）。

★全家

全家周一限定「Let’s Café 來喝咖啡日」，大單品咖啡、大特濃咖啡，同品項「加10元多一杯」：

大單品美式（原價$100），加10元多1杯，兩杯$110（等於每杯$55）。

大單品拿鐵（原價$110）：加10元多1杯，兩杯$120（等於每杯$60）。

大特濃美式（原價$55）：加10元多1杯，兩杯$65（等於每杯$32.5）。

大特濃拿鐵（原價$65）：加10元多1杯，兩杯$75。

▼全家周一咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市

即日起至4月8日：中杯特濃美式、中杯特濃拿鐵，買1送1。

即日起至4月29日：珍珠奶茶回歸，買1送1。

●APP

即日起至4月29日：大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵「買20送20」。

▲萊爾富咖啡「買20送20」趁便宜囤起來。（圖／萊爾富提供）

★OKmart

4月7日適逢世界健康日暨開工日，OKCAFE 推出大杯莊園美式、拿鐵「買2送2」（含極淬系列），雲端商城OKMALL 更加碼「買10送10」。

▲OKmart 咖啡優惠。（圖／業者提供）