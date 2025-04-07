　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商咖啡「買20送20」！10元喝特濃拿鐵　開工醒神優惠

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出咖啡、茶飲優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

連假結束迎接開工，特別需要咖啡提振精神！各大超商也祭出咖啡超殺價，7-11在「LINE禮物」隱藏優惠指定咖啡買1送1，官方APP也有限定茶飲買2送1；全家周一限定「來喝咖啡日」特濃拿鐵、特濃美式「加10元多一杯」；萊爾富門市指定咖啡買1送1、APP「買20送20」；OKmart也有「買2送2」。

★7-ELEVEN

●7-11「LINE禮物」隱藏優惠

特大杯冰濃萃拿鐵，2杯76元，51折（原價一杯75元）。⭢購買連結
特大杯冰濃萃美式，2杯66元，51折（原價一杯65元）。⭢購買連結
大杯熱精品馥列白拿鐵2杯120元 ，5折（原價一杯120元）。⭢購買連結
大杯熱卡布奇諾，6折（原價一杯55元）。⭢購買連結
大杯冰精品美式2杯100元，5折（原價一杯100元）⭢購買連結

＊兌換期為購買當日至50天止。

●OPENPOINT行動隨時取，即日起至4月9日咖啡優惠：

大杯美式，32杯888元（省552元）。
大杯拿鐵，22杯888元（省322元）。
指定冰飲，任選18杯888元（省最多462元）。
珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，22杯888元（省432元）。
西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡，任選16杯888元（省最多392元）。
中杯精品美式／中杯精品拿鐵，14杯888元（省最多512元）。

▼OPENPOINT行動隨時取春遊優惠。（圖／業者提供）

●4月7日限定「現萃茶」優惠：

青梅冰茶，原價240元，特價160元（省80元）。
一顆檸檬青茶／檸檬紅茶，原價240元，特價160元（省80元）。
冰淇淋紅茶，原價260元，特價170元（省90元）。
香鑽水果茶，原價280元，特價200元（省80元）。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家周一限定「Let’s Café 來喝咖啡日」，大單品咖啡、大特濃咖啡，同品項「加10元多一杯」：

大單品美式（原價$100），加10元多1杯，兩杯$110（等於每杯$55）。
大單品拿鐵（原價$110）：加10元多1杯，兩杯$120（等於每杯$60）。
大特濃美式（原價$55）：加10元多1杯，兩杯$65（等於每杯$32.5）。
大特濃拿鐵（原價$65）：加10元多1杯，兩杯$75。

▼全家周一咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店周一咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市

即日起至4月8日：中杯特濃美式、中杯特濃拿鐵，買1送1。

即日起至4月29日：珍珠奶茶回歸，買1送1。

●APP

即日起至4月29日：大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵「買20送20」。

▲萊爾富咖啡「買20送20」趁便宜囤起來。（圖／萊爾富提供）

★OKmart

4月7日適逢世界健康日暨開工日，OKCAFE 推出大杯莊園美式、拿鐵「買2送2」（含極淬系列），雲端商城OKMALL 更加碼「買10送10」。

▲OKmart 咖啡優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股重災戶！　李燕老公「賠掉一台國產車」嚇壞
「每個國家都打給我想談關稅」　川普：除非付很多錢否則免談
歷年股災一次看！「這年台股大逃殺」重摔近8成
台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停
快訊／台股「黑色星期一」　證交所董座：3措施降低空頭氣焰
6.4萬股東注意！2檔今起停止交易　最慘下市淪壁紙

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商咖啡「買20送20」！10元喝特濃拿鐵　開工醒神優惠

麥當勞APP本周限定優惠一次看！薯餅、蜂蜜奶茶全買1送1

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

分手一周！ #賓士 男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀 #高雄

【吃了阿公的骨灰】1歲兒滿嘴都是不明粉末　英國媽見真相崩潰

李多慧曝下班日常 每天返家「堅持練舞」！

超商咖啡「買20送20」！10元喝特濃拿鐵　開工醒神優惠

麥當勞APP本周限定優惠一次看！薯餅、蜂蜜奶茶全買1送1

嘉義6間好評鴨肉羹！西區在地人超推的隱藏店　連Google都找不到

梅山36彎連假3車撞一團！　小客車下山「跨雙黃線」逆向釀1傷

開箱墾丁最新度假飯店！必拍360度空中泳池　海景第一排露台看海

快訊／國1北三重段「油罐車車頭起火」　焦黑濃煙狂竄

Jocelyn 9.4.0無預警曝喜訊！　焦慮到失眠喊：真的很緊張！

史上跌最慘！台股股民「怕將跌整周」開勸小白：別進場接刀

癌症免疫治療恐爆嚴重皮膚不良反應　長庚找到過敏機轉+治療方法

跳傘開球爆失誤！　整個人「卡15公尺高空」畫面曝光

拋「開放陸客觀光」每年賺千億　趙少康批賴清德5策略是廢話

超商雙雄相對抗跌　全家跌勢收斂、統一超打開跌停

南港站趕不上車竟掛列車外！男撐到七堵沒力了　被警拖上月台畫面曝

消費熱門新聞

超商咖啡「買20送20」！10元喝特濃拿鐵

摩斯漢堡開賣「2大新品」

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

咖啡、霜淇淋買1送1！連假超商優惠懶人包

限今天！7-11咖啡「買7送7」

3家手搖飲都漲價！每杯飲品最多貴5元

麥當勞APP本周限定優惠一次看

逛美式賣場總是忍不住跟風？「低調熱銷王」內行人都在囤貨

肯德基比利時鬆餅咔啦雞腿堡4／8回歸

零食買1送1、咖啡買6送6！超商連假優惠來了

拿坡里限時15天買披薩送炸雞！

全聯1元搶生鮮、家樂福夯品買1送1

漢堡王超殺優惠券限時3個月開跑

肯德基歷年5大熱賣夯品首公開

更多熱門

相關新聞

零食買1送1、咖啡買6送6！超商連假優惠來了

零食買1送1、咖啡買6送6！超商連假優惠來了

兒童清明連假即將來臨，超商紛紛推出優惠。全家即日起至4月6日，特大拿鐵「第二杯10元」，6日還有單品咖啡「買6送6」。另外，7-11大杯美式32杯888元，等於一杯只要27元。萊爾富門市也有咖啡買1送1、APP「買20送20」優惠。

超商連續9個月「繳電費回饋11%」

超商連續9個月「繳電費回饋11%」

全家女神卡送購物金77元　萊爾富咖啡買20送20

全家女神卡送購物金77元　萊爾富咖啡買20送20

7-11推「玩具總動員」60款周邊！

7-11推「玩具總動員」60款周邊！

限今天！7-11咖啡「買7送7」

限今天！7-11咖啡「買7送7」

關鍵字：

超商咖啡優惠咖啡優惠超商優惠7-11全家萊爾富OKmart

讀者迴響

熱門新聞

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

快訊／台指期開盤即跌停！狂殺2129點　台股戒備「開盤摜底」

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

鋒面要來了！　全台劇變「下波雨最大」

謝金河：股市肯定大跌「但老天爺眷顧台灣」

女搭雲霄飛車高空摔死　未婚夫全程目睹

即／川普：關稅超棒　替美帶來數百億收入

快訊／台股「價崩」開盤殺2086點至19212　台積電開跌停848

裕隆澄清補助！財經網美嗆：台灣傾國力保護60年　我們得到了什麼

更多

最夯影音

更多

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面