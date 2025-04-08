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即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

▲▼全家省荷包攻略。（圖／業者提供）

▲股災持續，便利商店推出「守護荷包君」攻略。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

關稅之亂引發股災，便利商店也紛紛祭出民生品優惠、省錢攻略，支援全民省荷包。7-11推出多款衛生紙、衛生棉等民生用品買1送1，「i珍食」計畫涵蓋到500種選擇。全家也有吃的、喝的、日用品等多項商品優惠，人氣品買1送1，「友善食光」到期前7小時可打7折。OKmart 推出高CP商品限時特惠，零食飲料抽抽樂最低1折起，午後「6折惜食光」提早到下午4點半開跑。

▲▼7-11守護荷包君，超商民生品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11指定生活用品「買1送1」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11全台門市推出指定生活用品「買1送1」，包括濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球等。

即日起至4月29日，門市「超值組合」精選指定三明治、麵包、飯糰、熱壓土司、漢堡等，多種主食搭配指定飲料、CITY CAFE，享45元至95元超值組合價。

●i珍食

優惠時段：
10:00～17:00，65折，鮮食以微波便當、飯糰為主。
19:00～19:59，8折，各項即期鮮食。
20:00～03:00，65折，鮮食、麵包、飯糰。

「i珍食」計畫同步於OPENPOINT APP開設「i珍食地圖」，能快速查詢鄰近門市的商品和數量，也可以預先訂閱喜愛的商品及常到訪的門市，APP可即時通知，輕鬆打造個人「許願清單」。

此外，「i珍食」還可外送到家，foodomo外送平台提供「i珍食」外送服務，消費者無須到店，即可在foodomo外送平台上尋寶找好康優惠，即日起至4月15日，購買鮮食和鮮奶、衛生紙等民生必需品，新客首購限定輸入「幸運七」消費滿198元享5折。還有不限新舊客可使用5次的優惠碼「週五買鮮乳」，消費滿299享95折，最高折100元。

▲▼7-11守護荷包君，超商民生品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11在OPENPOINT APP「行動隨時取」提供「訂閱制」超過20種訂閱。（圖／業者提供）

●線上優惠：

OPENPOINT APP「行動隨時取」自4月10日至4月17日，將推出CITY系列多組優惠，同時提供「訂閱制」超過20種訂閱組合，折扣下殺「最低64折起」，最高現省290元。從燴飯、粥品、丼飯、燉飯等各種中西式美味料理，到每日提神咖啡、現調茶飲、果汁都有，人人可開團與同事、親友共享。

「i預購」自即日起至4月13日，推出「週週好給利」及「食在好划算」活動，針對民生必需品、冷凍生鮮調理商品下殺63折起；網購商城「iOPEN Mall」更推出純金9999 黃金小金豆，1g重3900元，推薦小資族保值儲蓄。

▲▼全家省荷包攻略。（圖／業者提供）

▲全家推出24小時「餐餐超值配」餐促優惠。（圖／業者提供）

★全家

●門市超值組合

全家推出24小時「餐餐超值配」餐促優惠，早餐包括麵包、吐司、飯糰、三明治等超過百項，搭購豆漿、Let’sCafé指定飲品，最低可享有49元起優惠。

「主副配」則推出飯、麵、便當等主食，搭購水果、沙拉、湯品指定副餐省5元、搭購Let'sTea及FMC飲品省10元。下午茶推出中杯以上Let’sCafé指定飲品，享minimore甜點半價優惠。

▲▼全家省荷包攻略。（圖／業者提供）

▲全家「友善食光」機制鮮食7折。（圖／業者提供）

●友善食光

全家「友善食光」機制，鮮食商品到期前7小時可打7折，品項包括飯糰、沙拉、便當、三明治等，可於會員APP「地圖趣」⭢「友善食光地圖」查詢。
 
●會員周末優惠
 
全家每周三至周五推出「會員限定優惠」，多項商品省荷包有感，像是Let’sCafé、指定茶飲，同品項「第二杯10元」。另有民生用品、泡麵、零食、飲品，祭出買1送1或兩件更省好康優惠。

周末五六日則有「康康五」活動，精選5樣人氣商品「買1送1」，包括Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋、雪糕等。

▲▼全家省荷包攻略。（圖／業者提供）

▲全家會員限定優惠，咖啡第二杯10元。（圖／業者提供）
 
●點數半價神助攻
 
全家會員點數可用來加價換購，包括整串衛生紙、廚房紙巾都能半價入手，不到百元帶回家。Let'sCafé也有優惠，經典美式20元有找；熱騰騰的哈逗堡熱狗(原味爆汁/經典原味)，憑點數也能以銅板價18元享用。

★OKmart

●門市優惠

OKmart 自即日起至4月12日支援荷包，自有品牌推出「價格×實用性×品質感」商品，包括「極柔感三層抽取式衛生紙」單串（6包入）特價99元，換算每張僅0.137元，遠超市售同級產品平均單價。另針對飲用水，OKchoice WATER天然水2200ml推出「第二件10元」限時優惠，箱購價180元（8入裝），每箱現省100元。OKchoice爆米花「任選三件99元」。

▲OKmart推出「極柔感抽取式衛生紙」主打高CP值。（圖／業者提供）

OKmart 全台門市，凡購買指定糖餅與飲料任兩件，即可參加「OK派對嘉年華抽抽樂」，最低1折。

除了抽抽樂，全台門市更推出多款熱銷品銅板價，包括蘋果西打兩件59元、舒跑運動飲料第二件5折、愛之味油切茶兩件49元、喜年來蛋捲隨手包（地瓜／紫薯口味）」任選兩件75元。

●「午後6折惜食光」提前

OKmart「午後6折惜食光」提早至16:30開跑（原為18:00），包含便當、飯糰、麵包等即期但仍可食用鮮食品項，至晚間23:00止，提供消費者更彈性與即時的補餐選擇。

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