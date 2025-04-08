繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」新上市！限時3天送地瓜球、雞腿

▲繼光香香雞推出新品「香脆咔啦雞腿」 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」推出全新炸雞「香脆咔啦雞腿」，並打造「特製武林秘醬」，沾著吃更添香辣口感，4月9日起於指定門市正式開賣，並祭出限時3天猜拳活動，有機會免費吃地瓜球、香脆咔啦雞腿。

▲香脆咔啦雞腿提供2種吃法。

繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」新登場，且提供2種吃法，第一重可先選擇吃「爽脆原味」，以鮮嫩雞腿沾裹特製麵衣再炸至外皮金黃酥脆，咬下後有滿滿雞汁；第二重為「香麻辣味」，隨餐附有特製武林秘醬，是選用花椒風味做為基底製成的香麻醬料，可沾裹雞腿吃，一次滿足不吃辣、嗜辣者，單點售價159元、升級套餐219元（美式脆薯+金萱烏龍茶）。

繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」於4月9日正式上市，至4月11日前祭出優惠活動，凡與店員玩猜拳遊戲且購買新品「香脆咔啦雞腿」，贏1拳就送地瓜球1份，連贏3拳則可免費吃香脆咔啦雞腿，結帳加碼享95折優惠，各門市每日限量10組，數量有限、送完為止；提醒動物園、西門、忠孝、環板、府中、中山門市及南北泰安休息站假日門市無販售。

▲▼摩斯漢堡開賣2大新品。

另外，摩斯漢堡全門市近日也開賣2款新品，包括「摘鮮綠元氣牛肉堡」，選用澳洲和牛及紐西蘭草飼牛，以黃金比例製成漢堡排內餡，採高溫煎製鎖住肉汁，搭配新鮮元氣蛋，再夾入新鮮奶油萵苣當中，最後淋上以8種蔬果特調成的蔬菜醬，豐富鮮蔬平衡了牛脂香氣，口感清爽好吃，售價120元。

還有「雙醬和風薯條」，嚴選由山葵泥、紅蘿蔔泥、醬油調合而成的微辣山葵田園醬結合香濃美乃滋，淋在酥脆金黃薯條上，打造濃郁又經典的日式滋味，售價70元。