麥當勞APP本周限定優惠一次看！薯餅、蜂蜜奶茶全買1送1

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP限定優惠出爐，本周有薯餅買1送1、小薯免費送等好康，歡樂送則推3大指定夯品買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至4月9日）

1. 單點薯餅買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至4月13日）

1. 雙層牛肉吉事堡套餐現折10元

2. 麥香魚套餐現折10元

3. 單點麥香魚送薯餅

4. 單點10塊辣味麥克雞塊特價99元

5. 10塊辣味麥克雞塊套餐現折10元（得來速限定）

●門市限定（使用期限：4月11日至4月13日）

1. 買超值全餐送小薯

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至4月22日）

1. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1

2. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1

3. 單點6塊麥克雞塊買1送1

4. 單點蘋果派買1送1

▲摩斯漢堡祭出3大組合優惠。（示意圖／業者提供）

另為響應世界地球日，摩斯漢堡也將在4月16日起至4月30日祭出3大組合優惠，包括「超級大麥杏鮑菇珍珠堡+大杯冰紅茶特價99元」、「摘鮮綠摩斯炸蝦堡+大杯冰紅茶特價109元」及「買早餐套餐+5元飲品升級中杯摩斯咖啡」，提醒部分門市未參與此優惠活動。