7-11支援荷包君！民生用品買1送1　「i珍食」500種選擇限時折扣

▲7-11守護荷包君，推出多項民生品優惠買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

關稅之亂引發市場動盪，不少民眾苦笑要去公園睡草皮。7-ELEVEN 今（7日）起支援全民守護荷包，即日起門市多款濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球祭出「買1送1」；「i珍食」計畫涵蓋冷藏鮮食、甜點、常溫烘焙等超過500種選擇，指定時段最低65折優惠；個別門市也有限定「隱藏半價出清折扣」，如罐裝飲料、零食、指定日用品等。

▲▼7-11守護荷包君，民生品買1送1優惠。（圖／業者提供）

7-11全台門市推出指定生活用品「買1送1」，如濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球等。同時鼓勵消費者使用「OPENPOINT」點數生態圈，推出咖啡、鮮食訂閱制、組合餐優惠，其中「OPENPOINT點數」可當現金直接折抵，方便又省錢。

「i預購」自即日起至4月13日推出「週週好給利」及「食在好划算」活動，針對民生必需品、冷凍生鮮調理商品下殺63折起；網購商城「iOPEN Mall」更推出純金9999 黃金小金豆，1g重3900元，推薦小資族保值儲蓄。

▲OPENPOINT APP提供「訂閱制」超過20種訂閱優惠組合。（圖／業者提供）

OPENPOINT APP「行動隨時取」自4月10日至4月17日，將推出CITY系列多組優惠，同時提供「訂閱制」超過20種訂閱組合，折扣下殺「最低64折起」，最高現省290元。從燴飯、粥品、丼飯、燉飯等各種中西式美味料理，到每日提神咖啡、現調茶飲、果汁都有，人人可開團與同事、親友共享。

門市「超值組合」即日起至4月29日，精選指定三明治、麵包、飯糰、熱壓土司、漢堡等多種主食，可搭配指定飲料、CITY CAFE等飲品，享45元至95元超值價。

▲「i珍食」於OPENPOINT APP開設「i珍食地圖」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 觀察，個人、小家庭、租屋族購物就近補給需求，消費者購買三餐併買民生用品機率成長，尤其住家型商圈門市，在晚間7點到10點期間，更是衛生紙、鮮乳等採買高峰時段，尤其7點後即為「i珍食」時段，搭配指定日用品買1送1，採買更優惠。

「i珍食」計畫不僅於OPENPOINT APP開設「i珍食地圖」，能快速查詢鄰近門市的商品和數量，預先查詢鄰近範圍的7-11 門市商品庫存狀況，可事先訂閱喜愛的商品及常到訪的門市，APP可即時通知，輕鬆打造個人「許願清單」。

▲「i珍食」還可外送到家。（圖／業者提供）

此外，「i珍食」還可外送到家，foodomo外送平台提供「i珍食」外送服務，消費者無須到店，即可在foodomo外送平台上尋寶找好康優惠，即日起至4月15日，購買鮮食和鮮奶、衛生紙等民生必需品，新客首購限定輸入「幸運七」消費滿198元享5折。還有不限新舊客可使用5次的優惠碼「週五買鮮乳」，消費滿299享95折，最高折100元。

★全家果茶、冰品優惠

另外，為迎接初夏，全家便利商店自有品牌FamiCollection 推出8款全新「果茶系飲料」，包括5款HPP冷高壓飲品、3款升級版新鮮屋果茶。4月29日前購買HPP冷高壓系列，可享「第二件6折」優惠，購買全系列商品任2件還可加價49元獲得限量造型娃包。

▲▼全家便利商店自有品牌推8款全新果茶，還有限量「娃包」加價購。（圖／業者提供）

全家也推出「初夏冰品大賞」獨家開賣8款冰品，包括FamiCollection蜜桃雪酪冰棒、杜老爺百香蜜檸啵啵脆冰棒、桂冠水蜜桃石榴雪酪等。此外，獨家引進新加坡精品雪糕品牌The Ice Cream & Cookie Co，推出開心果、可可、香草，3種風味的冰淇淋脆餅。4月29日前購買指定冰品，享2件8折、3件75折優惠。