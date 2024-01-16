為何大陸咖啡店變「全球最多」？　分析：得閒可飲的必需品

▲瑞幸咖啡在大陸快速擴張。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸民眾傳統是品茗喝茶，但現如今擁有比美國更多的品牌咖啡店，最新報告顯示，門店數量已達到4.97萬家，位居全球第一。行業資深分析師指出，咖啡品牌在大陸吸引消費者入門的兩大秘訣，一是低價策略，提供了低試錯成本；二是市場營銷策略，催生易衝動的消費行為。

據《中國新聞網》報導，「世界咖啡門戶」(World Coffee Portal)發佈的最新報告顯示，中國已超越美國成為全球最大的品牌咖啡店市場，門店數量達4.97萬家；美國品牌咖啡店僅增長4%，目前為4萬0062家。

報告指出，大陸咖啡品牌在全球市場擴張的約1.8萬家門店中，有逾1.1萬家新店來自瑞幸咖啡和庫迪咖啡。2023年，瑞幸和庫迪兩大巨頭，正引領大陸現製咖啡品牌在門店規模、口味創新、市場下沈等方面的全方位競爭。

實際上，在過去很長的一段時間里，由於價格和門店數量的易得性低，咖啡在大陸的「本土化」推廣較慢，現製咖啡一直屬於低滲透率、低增速的行業。

▲ 茅台推出的醬香拿鐵。（圖／記者蔡儀潔攝）

改變的節點發生在2021年4月。瑞幸的「生椰拿鐵」推出後火速成為爆款，在8個月時間貢獻了12.6億元（人民幣，下同）的營收，全年銷量超7000萬杯。通過將咖啡和奶茶有機融合，它讓更多人接納了咖啡。

可以說，大陸品牌和企業正賦予咖啡「新靈魂」，使其逐漸與茶一樣，成為中國人「得閒可飲」的消費必需品。

信達證券研發中心副總經理劉嘉仁評價道，過去2年中，大陸現製咖啡滲透率迅速提升、門店數量突飛猛進，供需兩端形成了「向上螺旋」，即門店越開越多，單價越來越低，大眾消費咖啡的障礙逐一去除。

綜合瑞幸財報數據，2023年三季度末，大陸門店總數和銷售額均超過了星巴克大陸門店，成為了真正的「本土王牌」；截至2023年9月底，瑞幸門店總數已達1萬3273家，按月增長22.5%。

另外，大陸本土咖啡品牌非常擅長在產品上「花式創新」。2023年最火爆的跨界「頂流」當屬瑞幸與茅台集團的聯名單品「醬香拿鐵」，在9月上市首日銷量破542萬杯，銷售額破1億元。

有別於海外市場，大陸咖啡品牌「捲」的不是豆子，而是口味的花式翻新。除了茶咖、酒咖，還有米咖、果咖，甚至出現了基於城市特色的涼茶咖啡、花椒咖啡、酸角咖啡等小眾口味。

大陸本土「黑金」市場還在持續升溫，咨詢公司Frost&Sullivan曾分析，咖啡業市場規模可在2023年達到1806億元；此前三年的復合增速為23.5%，遠超2%的全球平均增速。

「中國咖啡品牌的紅海遠未到來。」劉嘉仁表示，當前人均咖啡數據僅11杯/年，相比於海外人均200-300杯/年的量級仍有巨大的提升空間，「只要供應鏈跟得上，品牌質量控制得當，咖啡規模發展的天花板是很高的。」