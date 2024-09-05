午後對流旺盛「降雨熱區曝」　周末下更大

▲今午後台中以南有熱對流發展，帶來局部雷雨機會，台中以北山區可能有熱對流降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

摩羯颱風持續增強，不排除達到強颱，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（5日）指出，台灣受摩羯颱風外圍帶來偏東到東南風影響，今、明天東半部、恆春半島及高屏有局部短暫陣雨，午後台中以南有熱對流發展帶來局部雷雨，台中以北山區可能有熱對流降雨。

吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，摩羯颱風進入南海後因良好環境及高海溫條件支持，強度增強，已到強烈颱風邊緣，不排除達強颱門檻，明後天將趨向海南島至廣東西部以及廣西、越南北部等地，威脅極大，外圍環流強風大雨將影響港澳地區天氣。

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他表示，台灣持續受摩羯颱風外圍帶來偏東到東南風影響，今、明天，迎風面東半部、恆春半島及高屏一帶有局部短暫陣雨，午後台中以南有熱對流發展帶來局部雷雨機會，部分地區雨勢較大，台中以北天氣較穩定，山區可能有熱對流降雨。

溫度方面，吳聖宇指出，白天各地溫度偏高，氣象署持續發布高溫燈號，不少地方有36度或以上高溫發生機會，尤其西北部桃園、新竹一帶受到下沉增溫作用影響，溫度可能會特別高。

吳聖宇說，周末摩羯颱風趨向越南北部逐漸離開，但台灣仍在低壓帶範圍內，大氣狀態不穩定，白天配合熱力作用，熱對流發展帶來雷雨機會高，可能出現局部大雷雨。整體高溫略為下降，各地高溫33至35度，局部有36度或以上高溫機會。

後續是否會有新的熱帶低壓或颱風生成? 吳聖宇指出，昨下午日本東南方海面有新的熱帶低壓TD13出現，不過位置偏北，發展條件比較不理想，預估未來很快北上遠離，發展為颱風機會較低。

吳聖宇提到，留意琉球東南方海面區域，目前是季風低壓槽向東延伸，西南季風伸入到西北太平洋面，配合太平洋高壓的偏東風，適合熱帶擾動發展。

他表示，未來2至3天逐漸會有新的擾動系統發展，並順著太平洋高壓引導向西靠近台灣，不排除下周一到下周三經過台灣附近，仍需再觀察實際發展變化。