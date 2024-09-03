變態尪下藥9年！約72男性侵妻子92次　她勇敢站出選擇公開審判

圖文／CTWANT

法國一起性侵案近日震撼整個社會，72歲婦人吉賽樂‧佩利考特（Gisèle Pélicot）在2011-2020年間，遭到71歲丈夫多明尼克‧佩利考特（Dominique Pélicot）組織變態集團，將吉賽樂下藥迷昏後集體性侵，吉賽樂至少遭到72男、共92次的性侵。吉賽樂的性侵案件在本月2日開庭審理，原本吉賽樂可以選擇匿名、不公開審理，但她決定勇敢站出來，選擇公布自己的名字與公開審理。

據英國《每日郵報》報導，案情顯示，多明尼克過去曾有性侵犯罪紀錄，原本住在大巴黎地區，而後搬至馬藏（Mazan）地區。但多明尼克住在馬藏時，開始在網上「招兵買馬」，並在2011-2020年間對吉賽樂進行多起集體性侵案件。多明尼克的犯罪手法是，對吉賽樂下藥，讓她服用強效鎮靜劑，待吉賽樂昏迷後，讓「男會員們」來到馬藏的住家，開始對吉賽樂性侵並拍片。

檢調報告指出，吉賽樂至少遭到72名男子性侵，共遭性侵92次，其中有51名男子已經確認身分，目前都已吃上官司。而這些成員們的身分，包括堆高機司機、消防隊員，甚至有公司老闆與記者；調查報告也指出，有人來參加1次，有人甚至來參加6次。

▲變態老公多明尼克。（圖／翻攝自《每日郵報》）

報導也指出，吉賽樂與多明尼克兩人在1971年結婚，生有3子。這一次吉賽樂的案件會被揭開，是因為多明尼克在2020年，曾經到一處商場偷拍3名女生私處，在現場被保全逮報並報警處理。警方之後查閱多明尼克的手機，發現除了偷拍女生的影像，甚至有大量下藥迷姦的影像，而影像中的被害人，就是吉賽樂，這起恐怖的性侵案才因此被揭開。

本案在2日於亞維農（Avignon）沃克呂茲省（Vaucluse）地方法院開庭審理，吉賽樂選擇不匿名且公開審理，也意味著她必須出庭與加害人面對面，並在庭上觀看她遭到下藥性侵的證據影像。不過吉賽樂透過律師表示，她希望公開這起案件，是希望讓大眾能看清性侵案的恐怖之處，並認識迷姦藥物，希望未來不要再有跟她一樣的受害者。此外，吉賽樂的孩子們也都堅定挺媽媽，該案庭審將持續到12月20日。

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