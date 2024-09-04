移民船隻沉沒法國海岸！　釀12死

▲圖非本次事件，為先前希臘籍移民船。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

一艘載有數十名移民的船隻3日在法國海岸的英吉利海峽沉沒，造成包括6名兒童和1名孕婦在內共12人死亡。根據當地檢察官辦公室的消息，遇難者中有10名女性和2名男性。

BBC報導，法國海岸防衛隊報告稱，事故發生在靠近布洛涅的格里尼角（Cape Gris-Nez）附近，超過50人獲救，2人情況危急。官員們表示，該船載人數量嚴重超載，船底「被撕裂」，而船上僅不到8人穿戴救生衣。

這場災難是今年英吉利海峽中最嚴重的一次生命損失事件。據一位消息來源透露，事件可能涉及一名敘利亞籍的走私者當地檢察官勒布拉（Guirec Le Bras）表示，官方認為遇難者「主要來自厄立垂亞」，但目前尚未確定具體的國籍。

根據聯合國國際移民組織的統計，這次事件發生前，2024年已有30人在橫渡英吉利海峽時喪生，這一數字創下自2021年以來的最高紀錄，當年共有45人死亡。

法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）表示，法國當局阻止了60%的小船出航，但走私者正將多達70人塞進以往僅能容納30至40人的船隻，導致更致命的船難。他呼籲英國與歐盟達成「移民條約」，以遏制小船越境行為。

英國內政大臣庫珀（Yvette Cooper）形容這一事件「令人震驚且深感悲痛」。她表示，「這些黑心的走私團夥正將愈來愈多的人塞進不適航的小艇，甚至在惡劣天氣中也將他們送入英吉利海峽。」她強調，努力「摧毀這些危險且犯罪的走私團夥，並加強邊境安全」至關重要，並呼籲加快行動。