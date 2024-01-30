跟101一樣大！小行星周五最接近地球　天文館：無撞擊威脅

▲跟101大樓一樣大的小行星周五晚間最接近地球。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立天文館今指出，被美國航太總署噴射推進實驗室列為「潛在威脅小行星」的「2008 OS7」，即將本周五（2/2）晚間22時40分最接近地球，距離僅0.019天文單位，約285萬公里，以每秒18.2公里的速度通過，其直徑約210到480公尺，大小接近台北101大樓高度，所幸並不會撞擊地球或進入大氣層。

台北市立天文館說明，太陽系中估計有上百萬顆小行星，絕大多數都與地球相距甚遠，但有少數軌道與地球相近，天文學家將這些可近至0.05天文單位，約750萬公里，且直徑達140公尺以上的小行星稱為「潛在威脅小行星」。

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天文館說，截至目前為止，已經被發現的「潛在威脅小行星」有2349顆，其中最大的是「1999 JM8」，估計直徑達7公里；「2008 OS7」於2008年7月30日被發現，公轉周期約2.63年，周五晚間最接近地球時亮度約15等，將在鯨魚座與波江座交界處快速通過。

天文館指出，據估計，在2349顆「潛在威脅小行星」中，大約只有156顆的直徑大於1公里，屬於大型「潛在威脅小行星」，若真有這麼大的小行星撞擊地球，很可能會造成全球性的地質與氣候劇烈變化，甚至滅絕事件，但這樣的事件平均每44萬年才會發生1次，民眾也不用過於擔憂。

天文館表示，每年「潛在威脅小行星」接近地球的次數並不少，光是今年與地球距離近到0.05天文單位以內的就有18顆，最接近的是在12月4日通過的「2020 XR」小行星，距離只有0.01477天文單位，也就是220萬公里左右；其次就是這次的「2008 OS7」。





▲「2008 OS7」周五晚最接近地球，天文館表示無撞擊威脅。（圖／台北市立天文館提供）