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與地球擦肩而過！5顆小行星「最接近時間點」曝　體積相當於體育場

▲▼預計將有5顆小行星本周最接近地球。（圖／CFP）

▲預計將有5顆小行星本周最接近地球。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，本周將會有5顆小行星與地球「擦肩而過」，距離地球不到200萬英里，其中一顆小行星的大小甚至相當於一座體育場，雖然暫時不會引發撞擊地球的風險，但距離地球如此之近，有史以來還從未發生過。

根據美媒《紐約郵報》，美國NASA透露，對地球有潛在威脅的近地小行星「2008 OS7」，將於周五（2月2日）最接近地球，該顆2008年首次被發現的太空岩石預計將和地球擦肩而過，距離地球僅177萬英里，其直徑約890英尺，體積相當於一座體育場。

周日（2月4日），一顆體積相當於一座建築物的小行星「2024 AU4」則會和地球擦肩而過，距離地球392萬英里；周二（1月30日），體積相當於一架飛機的小行星「2007 EG」也會和地球擦肩而過，距離地球380萬英里。

至於本周「最接近」地球的一顆小行星，將會於周四（2月1日）與地球擦肩而過，進入距離地球僅157萬英里的範圍內，該顆小行星為「2024 BY」，體積相當於一棟房子；同一天，還有另一顆體積相當於一架飛機的小行星「2003 BM4」靠近地球，其直徑約為120英尺，預估將距離地球206萬英里。

為了方便比較，NASA舉出相關數據，表示地球至月球的平均距離約為23.9萬英里、太陽距離地球則為9000萬英里。

美國NASA分析，「大多數近地天體的軌道不會使它們距離地球很近，因此不會引發撞擊的風險。不過其中被認為是『潛在危險』的小行星，反而需要更多的關注。」

美國NASA針對「潛在危險天體」（PHO）去做定義，為直徑超過500英尺的小行星與彗星，距離地球不到470萬英里。

儘管《華盛頓郵報》向NASA提出置評邀請，但卻未能從NASA得到具體回覆。

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